Técnico Rick Carlisle: Pacers ‘merecem uma chance justa’ dos árbitros

NOVA IORQUE – O Indiana Pacers tomou uma decisão organizacional de não tornar a arbitragem um problema, seja pública ou privadamente, no início desta semana, quando várias decisões vitais foram contra eles na derrota no jogo 1 para o New York Knicks.

Mas o técnico do Pacers, Rick Carlisle, abandonou a estratégia na quarta-feira, irrompendo no minuto final da vitória dos Knicks por 130-121 no jogo 2, que lhes deu uma vantagem de 2-0 nas semifinais da Conferência Leste.

Carlisle recebeu duas faltas técnicas e foi expulso. Ele ficou chateado com várias ligações, especialmente quando os árbitros reverteram uma violação de drible duplo que poderia ter dado aos Pacers uma posse de bola importante com o jogo ainda em dúvida.

Foi o oposto do que aconteceu no Jogo 1, em que uma violação de bola chutada foi assinalada por engano contra os Pacers, mas não foi corrigida, decisão que acabou custando ao time três pontos vitais.

Carlisle atingiu seu ponto de ebulição no jogo 2. Ele disse que os Pacers identificaram 29 ligações questionáveis ​​​​que consideraram injustas contra eles na noite de segunda-feira, mas optaram por não enviá-las ao escritório da liga para revisão. Eles farão outra edição do jogo de quarta-feira e enviarão desta vez, disse Carlisle.

“Decidi não finalizá-los porque senti que teríamos um apito mais equilibrado esta noite. Não foi assim”, disse Carlisle. “Estou sempre conversando com nossos rapazes sobre não falar sobre os árbitros, mas merecemos uma chance justa”.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Os Knicks superaram os Pacers por 26-13 e marcaram 67 pontos no segundo tempo, depois que os Pacers conquistaram uma vantagem de 10 pontos no intervalo. Os Knicks, como é seu costume, foram incansáveis ​​em perseguir e adquirir bolas perdidas e voar, muitas vezes causando contato.

A multidão do Madison Square Garden, que ficou exultante quando a estrela Jalen Brunson retornou no segundo tempo depois de perder todo o segundo tempo para lidar com um problema no pé direito, tornou o ambiente hostil para os Pacers, e Carlisle disse que sentiu que isso levou a uma arbitragem injusta. favorecendo os Knicks do grande mercado.

“As equipes do pequeno mercado merecem oportunidades iguais”, disse Carlisle. “Eles merecem uma chance justa, não importa onde estejam jogando.”

Os Pacers também terão que examinar seu filme defensivo. Depois de permitir que os Knicks acertassem 65% no segundo tempo do Jogo 1, ao perderem a vantagem, os Knicks acertaram 67% no terceiro quarto do Jogo 2. Os Knicks eliminaram uma desvantagem de 10 pontos ao derrotar o Indiana por 36-18, atrás de Brunson. retornar, virando o jogo.

“Não vamos fingir que [officiating] é a única razão pela qual perdemos; simplesmente não jogamos bem o suficiente”, disse Tyrese Haliburton, que marcou 34 pontos ao se recuperar de apenas seis gols no jogo 1. “Só precisamos ser melhores.”

Uma outra questão para a revisão dos Pacers é como proteger Brunson. O guarda reserva TJ McConnell foi um tanto eficaz em desacelerar Brunson no Jogo 1 e no Jogo 2. Mas Carlisle o eliminou faltando sete minutos para o fim e os Knicks ganharam apenas dois pontos, substituindo-o pelo titular Andrew Nembhard.

Brunson marcou 10 de seus 29 pontos na reta final com Nembhard como seu principal defensor e está com 14 de 21 arremessos para 33 pontos contra Nembhard nos dois primeiros jogos, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information. Carlisle disse que considerou trazer McConnell, que teve mais-10 mais/menos na noite, de volta, mas decidiu não fazê-lo porque não foi assim que o time jogou ao longo da temporada.

McConnell apoiou a decisão do seu treinador.

“Rick é um treinador do Hall da Fama e já faz isso há muito tempo, então confiamos que as rotações que ele joga são as corretas e eu o apoio totalmente”, disse McConnell. “Sempre que meu número for chamado, estarei pronto, e se isso significar que terei que ficar no banco apoiando meu time.”