Tee Higgins é a escolha perfeita para os Leões se os Bengals precisarem trocá-lo

Mqualquer um acredita no wide receiver do Cincinnati Bengals Tee Higgins deve ser negociado por uma escolha alta nos próximos anos NFL rascunho, a questão é para onde? Falaremos sobre a resposta em breve.

Higgins assinou um contrato de um ano para permanecer na equipe, mas o fato de nenhum acordo de longo prazo ter sido alcançado deve lhe dizer o que você precisa saber sobre o futuro dele com Joe Burrow e companhia.

A assinatura certamente impacta as finanças da equipe especialmente porque as extensões de contrato para Burrow e Ja’Marr Chase também estarão em vigor em breve.

Espera-se que Higgins peça um alto salário monetário, e é certo que os Bengals não poderiam pagar por ele. Esta situação obrigaria os Bengals a negociar com outro time e há um candidato que pode ser uma boa opção para Higgins.

O Detroit Lions será um local de pouso perfeito para ele, considerando que eles podem estar a apenas uma peça de distância para completar seu quebra-cabeça ofensivo que já é muito perigoso, mas Jared Goff uma arma nunca pode ser demais.

Por que Detroit é bom para Tee Higgins?

Quando você vê isso claramente, esta é uma situação ganha-ganha para ambas as equipes. Os Bengals receberiam algo em troca de um wide receiver jovem, mas experiente, pelo menos uma escolha de terceira rodada poderia estar na mistura.

E os Leões terão outra jarda intermediária e uma ameaça profunda em uma Divisão Norte da NFC que eles podem perder, mas que terão desafios agora que Jordan Love tem um ano de experiência como titular liderando o Green Bay Packers e um time muito perigoso do Chicago Bears com o novato Caleb Williams no controle.

Após o draft fica complicado fazer uma mudança considerando que as equipes já estão se preparando para seus respectivos acampamentos, porém as pessoas não devem se surpreender se chegar o prazo final de negociação essa mudança acontecer.