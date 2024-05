Ten Hag: Treinando natação do Manchester United com as mãos amarradas

Erik ten Hag disse que comandar o Manchester United é como “nadar com as mãos nas costas” depois que a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Old Trafford infligiu a nona derrota em casa na temporada, um recorde, e deixou o United fora de casa para garantir a qualificação europeia.

O gol de Leandro Trossard no primeiro tempo levou o Arsenal ao topo da tabela da Premier League na última semana da temporada, mas o United, finalista da FA Cup, venceu apenas um dos últimos nove jogos em todas as competições – contra o rebaixado Sheffield United.

Ten Hag foi mais uma vez forçado a colocar o meio-campista Casemiro no meio-campo devido a uma crise de lesão defensiva, enquanto Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Harry Maguire e Mason Mount estavam entre vários ausentes por lesão.

Depois de citar os problemas de lesões da equipe durante a péssima temporada do clube, o ex-técnico do Ajax, Ten Hag, disse que seu trabalho está se tornando cada vez mais difícil.

“Qualquer técnico sempre pode fazer algo melhor, mas estou aqui há dois anos e só tive o grupo completo de jogadores uma vez, e não é possível progredir em um time com tantas lesões”, disse Ten Hag. “É como nadar com as mãos atrás das costas. Você tem que manter a cabeça acima da água e estamos tentando fazer isso.

Erik ten Hag observa a derrota do Manchester United para o Arsenal na Premier League. Imagens Getty

“Não deveria ser assim, mas volto a todos os problemas que temos e você analisa o desempenho. Tem que ver que fomos competitivos, mas não é isso que você quer, claro; temos que vencer todos os jogos.

“Mas, no momento, não estamos nesta posição e definitivamente não estamos nesta equipe com lesões”.

O United pode selar a qualificação para a Liga Europa ao derrotar o Manchester City na final da FA Cup no final deste mês. Outro caminho para a competição de segunda divisão da Europa seria derrotar o sexto colocado Newcastle em Old Trafford na quarta-feira, antes do último fim de semana, mas o sétimo colocado Chelsea também pode levar o United à vaga na Liga Europa, dependendo dos resultados.

Ten Hag disse que seria devastador para o United perder a Europa pela primeira vez em 10 anos.

“É muito prejudicial”, disse ele. “Essa é a situação em que estamos, mas ainda podemos chegar lá. Temos oportunidades de aproveitá-las e lutar, mesmo quando os problemas são enormes, todos sabem disso.

“Temos que merecer, principalmente os torcedores, eles nos acompanham na segunda-feira [at Crystal Palace]eles entendem a posição que estamos. Hoje eles estão atrás de nós desde o primeiro apito, veem que a equipe precisa de respaldo e apoio, então estamos unidos e isso é muito bom.”