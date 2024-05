Terence Atmane pede desculpas por acertar torcedor do Aberto da França com bola

PARIS – O tenista francês Terence Atmane pediu desculpas na terça-feira por acertar um espectador com uma bola no Aberto da França.

Atmane acertou uma bola com raiva e acidentalmente acertou a perna da espectadora no domingo. Ele não foi desclassificado, mas recebeu uma advertência por conduta antidesportiva. Atmane perdeu a partida da primeira rodada para Sebastian Ofner em cinco sets.

“Este gesto não foi intencional. Por favor, perdoe-me pela minha explosão emocional”, disse ele na terça-feira no Instagram. Ele explicou que uma corda quebrada fez com que a bola voasse para a arquibancada. Ele admitiu estar chocado demais para reagir imediatamente.

Atmane enfatizou seu desejo de pedir desculpas pessoalmente ao espectador.

Atmane não foi desclassificada porque a espectadora disse que ela estava bem, disse o árbitro do torneio, Remy Azemar, ao jornal esportivo francês L’Equipe. Ele acrescentou que Atmane receberá uma “multa significativa”.

Não desqualificar Atmane gerou debate em Roland Garros. Os jogadores foram desqualificados por ações semelhantes no passado. No Aberto da França do ano passado, Miyu Kato e seu parceiro de duplas foram forçados a desistir de uma partida quando Kato acidentalmente acertou uma bola no pescoço de uma bola.