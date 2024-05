Terrence Shannon Jr. entende a seriedade da acusação de estupro

Em seus primeiros comentários públicos antes de seu julgamento por agressão sexual em junho, o ex-astro de Illinois Terrence Shannon Jr. disse na terça-feira durante o draft da NBA que entende as acusações “sérias” contra ele.

Shannon, antes projetado como escolha de primeiro turno, está sendo examinado como um potencial candidato à NBA, o que pode depender do resultado de seu julgamento em 10 de junho por estupro e acusações de agressão sexual agravadas. No ano passado, uma mulher acusou Shannon de penetrá-la sexualmente com os dedos em um bar em Lawrence, Kansas.

Shannon foi presa, acusada e suspensa por Illinois durante uma investigação escolar em dezembro. Depois de perder seis jogos, no entanto, Shannon recebeu uma ordem de restrição temporária de um juiz federal e voltou ao tribunal pelo resto da temporada. A escola desistiu da investigação em abril.

“Estou ansioso pelo meu dia no tribunal”, disse ele.

Um juiz do Kansas decidiu na semana passada, na audiência preliminar de Shannon, que há causa provável suficiente para Shannon ser julgado. Shannon declarou-se inocente na audiência.

Na terça-feira, Shannon disse que investiu no processo de draft da NBA e no trabalho associado a ele. Na combinação, Shannon acrescentou que ele é o melhor jogador “de mão dupla” do draft.

“Obviamente, é uma acusação muito séria e estou ciente disso e não posso entrar em muitos detalhes sobre isso, mas estou apenas focado no que posso controlar, que é o basquete e o que faço na quadra, em na sala de musculação, com minha família”, ele disse à WCIA em Champaign, Illinois.

O acusador no caso encontrou Shannon por meio de uma pesquisa no Google após o incidente e depois contou à polícia local, que então apresentou um mandado de prisão de Shannon em dezembro.

Na época, Shannon era uma escolha projetada no primeiro turno do draft da NBA do próximo mês. Seus advogados disseram que seu julgamento por estupro em junho será concluído antes do anteprojeto, de 26 a 27 de junho.

Antes da audiência preliminar de Shannon na semana passada, seus advogados solicitaram que as evidências de DNA do caso não fossem admissíveis no julgamento. Eles também disseram, por meio de comunicado, que a decisão do juiz de que o julgamento seguirá em frente não tem relação com a culpa ou inocência de Shannon no caso.

Shannon disse que não pode controlar a opinião das pessoas sobre ele, pois enfrenta acusações graves. Ele também disse que está “bem” mentalmente.

“Sinto que as pessoas terão uma opinião sobre mim, não importa o que aconteça”, disse Shannon na terça-feira. “Não importa o que você esteja passando ou se não está passando por nada. Você não pode permitir que a opinião de outras pessoas o afete.”