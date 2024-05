Terri Irwin diz que não está interessada em namorar após a morte de Steve

A conservacionista deixou esse ponto bem claro durante a gala anual Steve Irwin, dizendo à Us Weekly que ela não está namorando no momento… nem planeja namorar no futuro.

Steve e Terri têm uma grande história de amor… com o casal se conhecendo e ficando noivos em 4 meses em 1991. Eles se casaram em junho de 1992, dando as boas-vindas à filha Vincular seis anos depois. O casal também acolheu um filho Roberto em 2003.

Apesar da tragédia, Terri relembra seu tempo com Steve com carinho. Ela continuou… “Tive o melhor casamento do mundo em 14 anos e estou muito confortável com a pessoa que vejo no espelho. solitário por Steve, mas não sou uma pessoa solitária, então tenho muita sorte.”