Texas ficou em primeiro lugar sobre Oklahoma no torneio de softball da NCAA

Oklahoma venceu os últimos três campeonatos da Women’s College World Series. Mas seu rival de Red River, Texas, recebeu no domingo a posição geral número 1 no torneio de softball da NCAA de 2024, pela primeira vez na história do programa.

Os Sooners (49-6) derrotaram os Longhorns por 5-1 na noite de sábado para ganhar seu nono título do torneio Big 12. Mas o Texas (47-7) conquistou o título da temporada regular dos 12 grandes em seu último ano como membro da conferência, com destaque para uma vitória na série sobre Oklahoma no início de abril.

Oklahoma está em segundo lugar. O campeão da temporada regular da SEC, Tennessee, ficou em terceiro lugar geral, seguido pelo quarto lugar na Flórida, que ganhou o título do torneio da SEC.

O 5º estado de Oklahoma, o 6º UCLA, o 7º Missouri e o 8º Stanford completam os oito primeiros, todos os quais sediarão super-regionais se avançarem na rodada de abertura no próximo fim de semana.

O Texas encerrou a temporada regular com 16 vitórias consecutivas, uma seqüência que começou com duas vitórias sobre o Oklahoma. Mas os Sooners avançaram tarde para a posição número 1 pelo quinto ano consecutivo. O arremessador canhoto de Oklahoma, Kelly Maxwell, derrubou a poderosa escalação do Texas no jogo do título do torneio Big 12, eliminando sete rebatidas e desistindo de apenas duas rebatidas em 5⅓ entradas.

Em última análise, o comitê valorizou mais o conjunto geral de trabalho dos Longhorns.

“Constantemente tivemos o Texas na primeira posição”, disse o presidente do comitê de seleção, Kurt McGuffin, durante o programa de seleção de domingo. McGuffin acrescentou que as 16 melhores vitórias nacionais dos Longhorns contra os 25 melhores adversários ajudaram a influenciar o comitê.

O Texas é liderado por Reese Atwood, que lidera o país com 86 RBIs. Ela está rebatendo 0,427 com 22 home runs.

Os Longhorns (0,383) e Sooners (0,367) estão em primeiro e segundo lugar no país em média de rebatidas. McGuffin observou que Texas e Oklahoma foram os dois primeiros colocados.

O Texas sediará Siena, junto com Northwestern e Saint Francis (Pa.) em sua regional.

A regional de Oklahoma incluirá Cleveland State, Oregon e Boston.

O Tennessee enfrentará Dayton, Virginia e Miami (Ohio), que lidera o país com 157 home runs.

As 16 primeiras sementes restantes foram para o 9º LSU, o 10º Duke, o 11º Georgia, o 12º Arkansas, o 13º Louisiana, o 14º Alabama, o 15º Estado da Flórida e o 16º Texas A&M, que terminou em terceiro na classificação da SEC.

Dos 16 primeiros colocados, Oklahoma, Tennessee, Oklahoma State, Stanford, Alabama e o vice-campeão nacional Florida State avançaram para o WCWS no ano passado.

A SEC liderou o campo com metade dos 16 primeiros colocados, sem incluir Texas e Oklahoma, que se juntarão à conferência na próxima temporada.

BYU, Louisville, Texas Tech e Wichita State foram os quatro primeiros a ficar de fora do torneio, de acordo com o programa de seleção da ESPN.

As regionais começam na sexta-feira, com as super regionais marcadas para 23 a 26 de maio. A Women’s College World Series começa em 30 de maio em Oklahoma City, com as finais de 5 a 7 de junho.