The MMA Hour com Deontay Wilder, Michael Page, Mike Brown e Craig Jones e Luke Littler em estúdio

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 12h ET/9h PT/17h horário do Reino Unido.

12h ET: Começamos o show falando sobre o movimentado fim de semana dos esportes de combate e discutindo as últimas notícias antes de responder às suas perguntas na última edição do On the Nose.

13h10: O técnico Mike Brown discutirá as chances de Dustin Poirier de finalmente ganhar o ouro do UFC no UFC 302.

13h35: Os amigos do parlay fazem sua última seleção para o UFC 302.

14h: O ás do grappling Craig Jones passa no estúdio para falar sobre a estreia Craig Jones com convite isso está conquistando o mundo das lutas.

14h30: O destaque dos meio-médios Michael “Venom” Page entra no programa para conversar sobre sua próxima luta contra Ian Machado Garry no UFC 303.

15h: O ex-campeão peso pesado do WBC Deontay Wilder se junta ao show para discutir sua próxima batalha com Zhilei Zhang no Queensberry vs. Sala de jogos 5v5 evento neste sábado em Riad, na Arábia Saudita.

15h40: O prodígio dos dardos, Luke Littler, passa no estúdio para discutir como se tornou recentemente o campeão de dardos da Premier League com apenas 17 anos.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.