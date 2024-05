The MMA Hour com Gegard Mousasi, Paige VanZant e Elle Brooke se enfrentando, Dakota Ditcheva em estúdio, Frank Warren, Lerone Murphy e mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Iniciamos o show respondendo às suas perguntas na última edição de On the Nose

13h40 horário do leste: Gegard Mousasi discute sua demissão e queixas com a organização PFL-Bellator.

14h05 horário do leste: A estrela do PFL Dakota Ditcheva passa no estúdio antes de sua próxima luta

15h00 horário do leste: Paige VanZant e Elle Brooke se encontram em um confronto virtual antes de sua luta no Misfits Boxing

15h40 horário do leste: O promotor de boxe Frank Warren fala sobre a briga entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk

16h10 horário do leste dos EUA: Lerone Murphy se junta a nós para falar sobre sua grande vitória sobre Edson Barboza

16h35 horário do leste dos EUA: Os Parlay Boys antecipam o fim de semana dos esportes de combate.

