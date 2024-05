The MMA Hour com Leon Edwards, Bobby Green, Eddie Hearn, Cedric Doumbe, Dmitry Salita em estúdio e muito mais

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h ET: Começamos recapitulando o fim de semana nos esportes de combate.

13h40: Cédric Doumbé se junta a nós após sua grande vitória no Bellator Paris.

14h: O promotor de boxe Dmitry Salita passa pelo estúdio.

15h: O campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, faz uma prévia de sua defesa do título do UFC 304 contra Belal Muhammad.

15h30: Bobby Green antecipa sua luta no UFC 304 contra Paddy Pimblett.

16h15: Eddie Hearn, do Matchroom, discute o estado do boxe após Fury vs.

16h45: Os Parlay Boys relembram suas melhores apostas para o fim de semana.

