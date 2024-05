Thiago Motta deixará o Bologna em meio a ligações com o técnico da Juventus

O técnico do Bologna, Thiago Motta, optou por não renovar seu contrato, disse o clube da Série A nesta quinta-feira, com o ex-internacional italiano prestes a se transferir para a Juventus, segundo relatos da mídia italiana.

Motta, de 41 anos, levou o Bologna à qualificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história, em sua segunda temporada no clube, e essas façanhas o colocaram no radar de muitos dos principais times da Europa.

“Esta manhã Thiago Motta informou o clube da sua intenção de não renovar o seu contrato com o Bologna FC 1909”, afirmou o Bologna em comunicado.

“Tomando conhecimento da decisão, o clube agradece ao treinador pelo seu extraordinário trabalho e deseja-lhe boa sorte para o resto da sua carreira”.

Espera-se que Motta se mude para a Juventus, substituindo Massimiliano Allegri, que foi demitido na semana passada depois que seu comportamento durante e após a vitória na final da Coppa Itália sobre a Atalanta foi considerado “incompatível com os valores da Juventus” pelo clube de Turim.

Bologna e Juventus empataram em 3 a 3 na segunda-feira, com Paolo Montero assumindo o comando após a demissão de Allegri. A equipe de Motta está em terceiro lugar na classificação, à frente da Juventus no saldo de gols no último fim de semana da temporada.

Motta conquistou os torcedores do Bolonha com resultados e seu tipo de futebol baseado na posse de bola, usando uma pressão avançada e construindo na defesa, depois de muito ceticismo inicial quando substituiu Sinisa Mihajlovic em setembro de 2022.

Sua primeira função gerencial no Gênova terminou depois de apenas dois meses, e ele então guiou o Spezia à sobrevivência na Série A em sua única temporada no comando. No Bologna, Motta não conseguiu vencer nenhum dos primeiros quatro jogos, mas levou o time ao nono lugar na temporada passada.

O Bolonha tem sido a surpresa desta temporada, perdendo cinco jogos em comparação com 12 derrotas na época passada, enquanto a Juventus voltou a falhar na sua Scudetto oferta tendo desafiado o Inter de Milão na primeira metade da temporada.

A candidatura ao título vacilou e os últimos 16 jogos do campeonato trouxeram apenas duas vitórias. O último jogo da temporada será em casa contra o Monza, no sábado, enquanto o Bologna joga fora de casa, contra o Gênova, na sexta-feira.