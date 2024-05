Thibaut Courtois será titular do Real Madrid na final da UCL – Ancelotti

Carlo Ancelotti confirmou que Thibaut Courtois será titular do Real Madrid na final da Liga dos Campeões, no sábado, contra o Borussia Dortmund, classificando a partida como a “mais perigosa” do futebol, com o maior prêmio do clube em jogo.

Courtois perdeu grande parte da temporada devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, mas voltou à forma física no início deste mês, e a ESPN informou que ele estava pronto para começar à frente de Andriy Lunin, que se destacou em sua ausência.

O Real Madrid é o grande favorito para o jogo no Estádio de Wembley, em Londres, na tentativa de vencer a Taça dos Campeões Europeus pela 15ª vez, um recorde.

“Lunin está gripado e não conseguiu treinar”, disse Ancelotti em sua entrevista coletiva pré-final na sexta-feira. “Ele viajará amanhã. Ele estará no banco, então Courtois jogará.”

O Real Madrid venceu cinco Ligas dos Campeões na última década – a mais recente na primeira temporada de Ancelotti no clube, em 2022 – enquanto o Dortmund venceu a competição uma vez, em 1997.

Thibaut Courtois fará sua primeira aparição na Liga dos Campeões da temporada na final de sábado. Brendan Moran – Sportsfile/UEFA via Getty Images

“Uma final é uma final, é o jogo mais importante e o mais perigoso”, disse Ancelotti. “Você tem que gostar de estar aqui e então começa a se preocupar com a possibilidade de que as coisas possam dar errado.

“Você está perto da coisa mais importante do futebol, vencer a Liga dos Campeões, e tem medo de que isso possa escapar… Quanto mais medo você tem, mais feliz você fica quando vence.”

Os veteranos Luka Modric, Dani Carvajal e Nacho Fernandez igualariam as seis Copas da Europa da lenda do clube Paco Gento com o Real Madrid, se conquistassem o troféu no sábado.

“Foi algo inimaginável, mas estamos aqui e estamos muito felizes, aproveitando este momento”, disse Modric. “Esperemos que amanhã possamos dar mais um passo como equipa. Ter seis Taças dos Campeões Europeus seria algo impressionante.”

O técnico Ancelotti elogiou o atacante Rodrygo, cujos comentários descrevendo o Manchester City – derrotado pelo Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões – como o “melhor time do mundo” em entrevista à GQ levantaram suspeitas esta semana, alimentando especulações sobre uma possível saída.

“Estou muito confiante nos meus jogadores, sei que darão tudo”, disse Ancelotti. “Rodrygo é muito importante, foi, é e será, disso não temos dúvidas”.