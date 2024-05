This Is CineMMA, ‘Mais Forte que o Mundo’: Is this even a Jose Aldo movie?

José Aldo é um dos maiores lutadores da história do UFC. Você acha que conhece a história dele? Pense de novo!

Neste episódio de Isto é CineMMA, a equipe de crítica do filme MMA Fighting entra em contato com seus sentimentos enquanto acompanhamos a jornada comovente de Aldo, de bad boy brasileiro a lenda do MMA na cinebiografia de 2016 Mais Forte que o Mundo também conhecido como Mais forte que o mundo. Algumas… escolhas interessantes são feitas, com Aldo (José Loreto) subindo na hierarquia no mundo da luta enquanto luta contra demônios fora da jaula. Se isso parece mais uma novela do que um filme de artes marciais, então pode ser exatamente o que você está procurando.

Antes do retorno de Aldo no UFC 301, Alexander K. Lee, Jed Meshew, E. Casey Leydon e o convidado especial Guilherme Cruz tentam dar sentido a uma narrativa às vezes desconcertante, separar fato da ficção e apontar como seria fácil melhorar este filme.

Isso é mesmo sobre José Aldo? Por que estão faltando alguns de seus momentos mais famosos? E o corte de madeira é um verdadeiro hobby no Brasil?

(Leg) relaxe conosco para obter as respostas a essas perguntas e muito mais.

