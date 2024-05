Tiger Woods diz que a filha Sam não gosta de golfe e que o esporte ‘tirou o papai dela’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Não espere Tiger Woods‘ filha estará girando um taco em um campo em breve … a lenda do golfe acaba de revelar que seu filho de 16 anos não é o maior fã do esporte no mundo – porque isso “tirou o papai dela”.

O Grande Gato compartilhou com Carson Daly é quarta-feira”Hoje“mostre que ele acredita Sam Woods direto tem “uma conotação negativa para o jogo” … devido a todas as viagens que ele exigia que ele fizesse quando ela era uma garotinha.

“Eu tive que fazer as malas e tive que ir embora”, disse ele. “Tive que ficar fora por semanas. E há uma conotação negativa nisso.”





Sam, no entanto, ainda apoia a carreira de Pops… ela acabou de ser caddie dele no PNC Championship em dezembro – e fez um discurso em sua cerimônia de posse no Hall da Fama em 2022.

Mas Tiger parece deixar claro que ela não quer aprender a jogar como papai.

“Assim, desenvolvemos nosso próprio relacionamento, nosso próprio relacionamento fora do golfe”, disse o homem de 48 anos sobre sua filha, com quem compartilha Elin Nordegren. “Fazemos coisas que não envolvem golfe.”

Ele tem, porém, o relacionamento oposto com seu outro filho… de 15 anos Charlie Woodscom quem fez parceria no Campeonato PNC nos últimos anos.

Tiger explicou a Daly que ele e seu filho fazem “tudo relacionado ao golfe”.

“É muito diferente”, disse ele.