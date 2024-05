Timberwolves têm ‘sessão de filme difícil’ com Finch após derrota no G1

MINNEAPOLIS – O técnico do Minnesota Timberwolves, Chris Finch, deu ao seu time uma visão nua e crua do que viu na derrota para o Dallas Mavericks no jogo 1 das finais da Conferência Oeste em uma sessão de cinema na quinta-feira.

“Foi uma sessão de filme difícil”, disse Finch com naturalidade. “Eu disse aos rapazes: ‘Já faz muito tempo que não fico tão decepcionado com o esforço de vocês. Seu desempenho, sua atitude, sua aplicação e atenção aos detalhes simplesmente não existiam.’ As finais da Conferência Oeste começaram. Não tenho certeza se eles receberam o memorando, mas receberam esta tarde.

Os Lobos perderam por 108-105 no Jogo 1. Eles foram superados por 48-40 e foram dominados por 62-38 em pontos na pintura.

“Somos o time defensivo número 1 da liga, então a quantidade de pontos que permitimos, 108, é demais para esse time”, disse o grande reserva do Wolves, Naz Reid, na quinta-feira. “Só acho que não fizemos isso defensivamente. Acho que é basicamente isso. Sessenta pontos no garrafão, 40 deles no primeiro tempo, é simples.”

Finch também mencionou o fato de que seu time pode ter perdido o foco nos dias entre a vitória no Jogo 7 sobre o Denver Nuggets na segunda rodada e o início da série Mavs, da mesma forma que aconteceu no Jogo 3 do Série Nuggets após um intervalo de três dias que se seguiu à vitória por 2 a 0 em Denver.

“Eu disse aos nossos rapazes: ‘Estamos 3-3 em casa e tivemos dois tipos de desempenhos semelhantes após períodos de sucesso'”, disse Finch. “Há muitas maneiras pelas quais a imaturidade surge, e esta pode ser uma delas. Mas elas chamaram nossa atenção agora, então não há razão para nos sentirmos.”

Uma fonte dos Timberwolves disse à ESPN que ele estava tão entusiasmado quanto já viu Finch. Mas a fonte acrescentou que a mensagem de Finch pretendia apenas aumentar a urgência de sua equipe, enfatizando o quão rara pode ser a oportunidade de chegar às finais de uma conferência, então todos devem a si mesmos capitalizar isso.

O atacante do Wolves, Kyle Anderson, quando questionado sobre alguns de seus companheiros dizendo que estavam cansados ​​​​após o jogo 1, recusou-se a aceitar isso como uma desculpa para seguir em frente.

“A fadiga não pode ser um fator neste momento da temporada”, disse Anderson. “Acho que depois da sessão de filme que tivemos ao perder o Jogo 1, teremos muito mais energia e energia no Jogo 2.”

Os Mavs estão agora com 5-2 fora de casa nesta pós-temporada.

“Tenho certeza que sairemos e jogaremos melhor”, disse Finch. “É difícil imaginar que jogaremos muito pior. Mas há muitas coisas às quais tenho certeza que Dallas também tentará se ajustar, então cada um desses jogos tem personalidade própria.”