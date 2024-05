Tina Charles credita Caitlin Clark, ‘Nova Geração’, pelo crescimento da popularidade da WNBA

TMZSports. com

A WNBA está crescendo agora… e tudo graças a Caitlin Clark e a nova safra de novatos da liga, pelo menos isso está de acordo com Tina Carlos, que dá crédito aos jovens por injetarem uma vida totalmente nova no jogo.

A estrela do Atlanta Dream não mediu palavras quando TMZ Esportes conversou com ela no LAX esta semana … dizendo sem rodeios que a “nova geração” da WNBA é responsável por todo o novo burburinho que agora cerca a liga.