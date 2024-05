Tkachuk dá o ‘tom’ enquanto os Panteras repelem os Rangers para a vitória no jogo 1

NOVA IORQUE – A vitória do Florida Panthers no jogo 1 sobre o New York Rangers pode ter dado o tom para a final da Conferência Leste. Mas Matthew Tkachuk inquestionavelmente deu o tom para seu time na vitória da Flórida por 3 a 0 na noite de quarta-feira.

Tkachuk abriu o placar com um gol no primeiro período, depois de desferir dois golpes estrondosos sobre Vincent Trocheck, do Rangers.

“Ele é um líder. Um verdadeiro líder desta equipe”, disse o capitão dos Panteras, Aleksander Barkov. “Hoje foi um bom exemplo disso: ele deu o tom fisicamente, fez algumas jogadas e deu o seu melhor. E nós seguimos o seu exemplo.”

Tkachuk terminou o jogo com um gol e uma assistência no gol vazio de Sam Bennett que congelou a vitória, dando à Flórida uma vantagem de 1 a 0 na série antes do jogo 2 de sexta à noite no Madison Square Garden.

O atacante dos Panthers agora soma 16 pontos em 12 jogos, com cinco gols e 11 assistências.

Tkachuk não teve os mesmos momentos de criação de estrelas nas vitórias dos Panthers contra o Tampa Bay Lightning e o Boston Bruins como teve na corrida da Flórida à final da Stanley Cup na temporada passada. Seu técnico, Paul Mauice, disse que “Eu nunca apostaria que ele faria algum heroísmo” na final da conferência, e Tkachuk cumpriu o papel no Jogo 1.

“Os jogadores meio que já esperavam por isso. Portanto, não é necessariamente um grande impulso dizer: ‘Meu Deus, Matthew marcou um gol.’ Mas para ele, isso só o faz cozinhar”, disse Maurice.

O técnico dos Panthers disse que a maior contribuição de Tkachuk para a vitória foi reorientar o time para enfrentar o Rangers. O jogo 1 foi uma disputa física disputada que permaneceu em 1 a 0 até as 16h12 do terceiro período. A Flórida conseguiu uma vitória.

“O que ele fez esta noite foi orientar a nossa equipa de volta às partes simples do nosso jogo”, disse Maurice. “Estes são os melhores jogadores do mundo e são capazes de fazer mais. Mas às vezes menos é muito melhor, e também é um pouco mais inteligente. E pensei que ele liderasse nesse departamento.”

Os Panteras chegaram primeiro ao placar aos 16h26 do primeiro período. Tkachuk recebeu um passe do defensor Gustav Forsling, usou uma tela do defensor do Rangers Adam Fox e venceu o goleiro Igor Shesterkin pela vantagem de 1-0.

“Foi inteligente porque foi um tiro no meio da pressa, em vez de tentar esperar para encontrar mais”, disse Maurice.

Tkachuk disse que não sente nenhuma responsabilidade extra em ser uma força ofensiva na final da conferência.

“Não coloco nenhuma pressão sobre mim mesmo para marcar ou atacar. Não se trata de mim aqui. Há um objetivo muito maior pela frente. Os jogadores do nosso time que não marcaram esta noite foram alguns dos nossos melhores jogadores”, disse ele. “Há tanta adesão de todos que ninguém se importa com quem está produzindo, quem está fazendo o que quer que seja, quem está rebatendo. Quero dizer, no final das contas, estamos aqui para vencer.

Os Panteras venceram o jogo 1 matando duas jogadas poderosas do Rangers, obtendo um forte desempenho de 23 defesas de Sergei Bobrovsky e controlando o jogo com força uniforme por longos períodos do jogo. No segundo período, o Rangers fez 14:25 entre os chutes a gol.

“Achei que tínhamos oportunidades com as quais não lucramos realmente. Parte disso temos que dar a eles. Parte disso temos que assumir a responsabilidade por nossa execução e levar discos para áreas que precisamos chegar.” “, disse o técnico do Rangers, Peter Laviolette.

É a primeira vez que os Rangers perdem em uma série nos playoffs de 2024, tendo feito 8-2 antes de enfrentar os Panteras.

“Estamos no próximo jogo. É uma luta longa, longa, longa”, disse o defensor Jacob Trouba. “Acho que ao longo de uma série, você provavelmente cairá em algum momento dos playoffs. Sempre que você perde um jogo, você quer responder no próximo.”

Tkachuk sente que os Panteras também têm espaço para melhorias.

“No geral, estamos satisfeitos com a forma como tudo correu, mas há muitas coisas em que podemos melhorar”, disse Tkachuk. “Mas nunca reclamo depois de uma vitória, especialmente nos playoffs. Então vamos para o jogo 2.”