Tom Aspinall culpa Jon Jones por ‘aguentar a merda’, reage à defesa do título interino do UFC 304

Tom Aspinall fez questão de avisar aos fãs que a falta de movimentação no peso pesado do UFC não tem nada a ver com ele.

O campeão interino dos pesos pesados ​​defenderá o título contra Curtis Blaydes em revanche na co-luta principal do UFC 304, que acontece no dia 27 de julho, em Manchester, na Inglaterra. Aspinall reagiu ao cartão amarelo e respondeu aos fãs que dizem que é ele quem está atrasando as coisas.

“Não sou eu, é outra pessoa no topo da divisão”, disse Aspinall em seu canal no YouTube. “Não sou eu. Estou aqui para lutar contra as pessoas. [I] adoro essas coisas, é isso que nasci para fazer, é isso que eu queria fazer desde o início do ano – desde a última luta contra o Pavlovich – eu queria voltar lá. …”

“Um enigma um pouco estranho com minha divisão”, continuou Aspinall. “Normalmente, quando o campeão está voltando, o interino [champion] obviamente lutaria com o campeão. Jon Jones está aguentando tudo, vamos ser honestos. Ele está jogando, então eu e Curtis Blaydes. Temos história, já lutamos antes – admito que foram 15 segundos, não foi uma luta de verdade. Eu me machuquei, Curtis venceu, mas agora é hora de me vingar.”

Jones não compete desde que conquistou o título vago dos pesos pesados ​​com uma finalização sobre Ciryl Gane no UFC 285, em março de 2023. Jones sofreu duas lesões, mas está de volta à academia de olho em uma remarcação com o ex-campeão dos pesos pesados ​​Stipe Miocic .

Para Aspinall, que conquistou o cinturão interino ao finalizar Sergei Pavlovich no primeiro round no UFC 295 em novembro passado, ele está feliz com a revanche de Blaydes, já que o desafiante detém a única vitória no octógono sobre ele devido a uma paralisação por lesão nos primeiros segundos. de sua luta no UFC Londres em julho de 2022.

“Se não vou lutar com Jon, o que obviamente não vai acontecer agora, esta é a situação ideal”, explicou Aspinall. “Então [I’m] muito, muito feliz, muito, muito motivado por isso. Vou colocar absolutamente tudo no campo de treinamento, absolutamente tudo no estilo de vida e, sim, estou ansioso por isso.”