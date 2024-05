Tom Brady assiste ao lado da quadra enquanto o Las Vegas Aces inicia a temporada com cerimônia do anel e vitória

TOs Las Vegas Aces iniciaram sua temporada WNBA de maneira espetacular em terça-feira à noitecomemorando seus triunfos consecutivos no campeonato com uma cerimônia de anel e uma vitória retumbante.

A atmosfera em Arena Michelob ULTRA era elétrico como o Ases revelou seu Bandeira do Campeonato WNBA de 2023 e homenageou seus jogadores com anéis de campeonato em uma cerimônia pré-jogo.

A lenda da NFL, Tom Brady, esteve presente no Ases’ abertura da temporada.

Bradyque recentemente adquiriu uma participação minoritária na Asesjuntou-se ao proprietário majoritário da equipe Marcos Davis e WNBA Comissário Cathy Engelbert quadra.

Proprietário majoritário Marcos Davisdirigindo-se à multidão entusiasmada, proclamou, “Somos campeões mundiais consecutivos” dando o tom para o que promete ser mais uma temporada emocionante para o Ases.

Com a esperança de alcançar uma tripla histórica, o Ases estão determinados a gravar seus nomes nos anais de História da WNBA.

Após a cerimônia comemorativa, o Ases não perdeu tempo para começar a trabalhar na quadra.

Liderado por MVP das finais da WNBAA’ja Wilson, que teve um desempenho estelar com 30 pontos e 13 rebotes, a Ases garantiu uma vitória por 89-80 sobre o Phoenix Mercury.

Apesar de um grande esforço do Mercúrioparticularmente em seus tiros certeiros além do arco, o Ases mantiveram a compostura e fecharam o jogo com lances livres de Kiah Stokes e Jackie Jovem.

Ases em busca de três turfeiras históricas em 2024

O jogo mostrou a resiliência e profundidade de ambas as equipes, com atuações destacadas dos jogadores de ambos os lados.

Diana Taurasi liderou o ataque ao Mercúrio com 23 pontos, enquanto Kelsey Ameixa e Jackie Jovem forneceu contribuições cruciais para o Ases com 19 e 23 pontos respectivamente.

Apesar de terem perdido jogadores importantes devido a lesões, ambas as equipes demonstraram notável tenacidade e espírito competitivo, preparando o terreno para uma temporada emocionante pela frente.

O Ases estava faltando estrela Chelsea Cinzaque está se recuperando de uma lesão na perna esquerda enquanto o Mercúrio ficará sem Brittney Griner indefinidamente devido a um dedo do pé quebrado.

Las Vegas tentarão manter seu ímpeto em seu próximo jogo em casa contra o Los Angeles Sparks, ansiosos para aproveitar seu sucesso inicial e continuar sua busca por WNBA glória.

Enquanto o WNBA temporada se desenrola, todos os olhos estarão voltados para o Ases de Las Vegas enquanto eles se esforçam para fazer história mais uma vez, com Tom Brady entre os muitos fãs torcendo por eles do lado de fora.