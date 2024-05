Tom Brady envia desejo de dia das mães para ex-Gisele Bündchen e Bridget Moynahan

Tom Brady está tentando, talvez, seu maior retorno de todos os tempos – iniciando o Dia das Mães com palavras calorosas para as mães de seus filhos, uma semana depois de terem tomado vários shots perdidos durante seu assado.

Tom postou várias fotos de sua própria mãe, Galynn com seus filhos – mas, mais importante, incluiu um dos Gisele Bündchen e também um com Bridget Moynahan .

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Agora, é claro, sua declaração é apenas factual e bem merecida no Dia das Mães… ou em qualquer outro dia – no entanto, você não pode ignorar o fato de que a postagem vem logo após TB12 pousar na casinha do cachorro para o O especial da Netflix, “O maior assado de todos os tempos: Tom Brady”.