Tom Brady fica atrevido na Itália com a equipe de lancha para o Grande Prêmio de Veneza

O GOAT QB está dando as cartas novamente neste fim de semana, mas como dono de sua equipe de barcos de corrida da Série E1 – e Tom estava na quadra antes do Grande Prêmio de Veneza.

Usando um elegante par de óculos escuros, uma jaqueta bege e jeans azul… Brady estava cercado por câmeras tirando fotos dele com um designer norueguês, Sophie Horne e o CEO da liga E1 Alejandro Agag.

Naturalmente, alguém entregou uma bola de futebol ao TB12 e ele deu a eles a oportunidade de foto que eles queriam – lançando alguns passes para Emma Kimilainen o piloto finlandês do barco de corrida totalmente elétrico que possui.

Foi muito melhor do que da última vez que vimos Tommy jogando passes em barcos – lembre-se, aquele arquivo do Troféu Lombardi em Tampa Bay após sua última vitória no Super Bowl?