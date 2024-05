Tom Brady revela seus verdadeiros sentimentos sobre seu assado no Netflix e como isso afetou sua família

Tele assado recente de Tom Bradyque foi ao ar e está transmitindo em Netflix, reuniu amigos famosos e ex-companheiros para uma noite de diversão e brincadeiras. Pelo menos foi assim que foi cobrado. Na verdade, o assado no Por favor Fórum em Os anjos foi carregado de momentos estranhos e incidentes infelizes que continuaram a atrair intriga após o término do evento.

Brady o próprio ainda não havia abordado o polêmico assunto na totalidade, embora tenha oferecido um pedido de desculpas particular à ex-esposa Gisele Bündchen depois que piadas foram feitas às custas dela também. Mas o lendário NFL o quarterback finalmente discutiu o evento e seu papel nele durante uma aparição no “O Podcast Pivô.”

Brady: O assado foi uma boa lição para mim e eu não faria isso de novo

Brady pode ter pensado que o assado de 28 de abril seria um evento divertido, se não um pouco ousado. Mas o sete vezes Super BowlO quarterback vencedor ficou descontente com o fato de muitos dos comediantes do assado terem como alvo Bündchene a lenda do futebol deu a entender no “The Pivot Podcast” que essas piadas tiveram um impacto negativo em sua família.

“Eu gostava quando as piadas eram sobre mim. Achei que eram muito divertidas”, disse Brady. “Eu não gostei da maneira como eles afetaram meus filhos.”

Brady continuou dizendo que o assado era muito mesquinho e que ele não faria isso novamente no futuro – embora alguns tenham sugerido que a Netflix pagasse o preço. Patriotas da Nova Inglaterra lenda milhões de dólares para aparecer no programa. Para Brady, ser um bom pai após uma carreira de duas décadas na NFL é mais importante do que outro dia de pagamento – e ele admitiu que não viu “o quadro completo” quando assinou contrato para fazer o trabalho.

“De certa forma, isso faz de você um pai melhor ao passar por isso”, disse Brady. “Às vezes você é ingênuo. Você não sabe.”

O tema de estar presente para seus três filhos – dois com Bundchen, outro com Bridget Moynahan – foi mencionado repetidamente durante a aparição de Brady no podcast. Mesmo que o assado não tenha saído de acordo com o planejado, o jogador de 46 anos – prestes a estrear no RAPOSAEle transmite transmissões da NFL como comentarista neste outono – acredita que aprendeu muito com a experiência.

“Serei um pai melhor à medida que avançar por causa disso”, disse Brady. “Ao mesmo tempo, estou feliz que todos que estavam lá se divertiram muito. Se não estamos rindo das coisas, estamos chorando. Deveríamos nos divertir mais.”