Tom Brady se arrepende do assado e diz que ‘não faria isso de novo’

O que foi considerado “o melhor assado de todos os tempos” acabou por ser tudo menos para Tom Brady, que lamentou o impacto que teve em seus três filhos.

“Eu adorava quando as piadas eram sobre mim”, disse Brady na terça-feira no podcast “The Pivot” com Ryan Clark, Fred Taylor e Channing Crowder. “Achei que eles eram muito divertidos. Não gostei da forma como isso afetou meus filhos.

“Então é a parte mais difícil; o aspecto agridoce de quando você faz algo que você acha que é de uma maneira e de repente você percebe ‘eu não faria isso de novo’ por causa da maneira como isso afetou, na verdade, as pessoas com quem me importo. sobre o que há de mais no mundo.”

Os comentários de Brady vieram no final do podcast de 56 minutos, quando Taylor – seu companheiro de equipe no New England Patriots em 2009 e 2010 – perguntou a ele se ele aprendeu alguma coisa sobre si mesmo com o assado.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A pergunta de Taylor foi feita mais no contexto de sua conexão com companheiros de equipe e como parecia refletir os laços formados no vestiário ao longo dos anos, mas Brady se concentrou em seus filhos Jack, Benjamin e Vivian.

“Isso faz de você, de certa forma, um pai melhor ao passar por isso”, disse ele. “Às vezes você é ingênuo. Você não sabe, ou fica tipo, ‘Oh, merda —.’

“Adoro quando as pessoas zombam de mim. … Eu só quero rir, então queria fazer o assado. Você simplesmente não vê a imagem completa o tempo todo. Então acho que é uma boa lição para mim como pai, serei um pai melhor à medida que avançar por causa disso.”

Brady acrescentou: “Ao mesmo tempo, estou feliz que todos que estavam lá se divertiram muito. E acho que para mim, fora isso, é sempre bom ‘se não estamos rindo das coisas, nós’ você está chorando.’ Acho que deveríamos nos divertir mais. Adoramos rir no vestiário. Vamos fazer mais disso, amar uns aos outros e celebrar o sucesso das outras pessoas.

Parte do podcast focou em como maio é o mês de conscientização sobre saúde mental, com Brady reconhecendo como está se saindo nessa área.

“Estou apenas fazendo o meu melhor para me verificar o mais rápido possível – minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional”, disse ele. “É algo em que estou trabalhando. Todo ano acho que começo algo um pouco diferente.

“Acho que no ano passado eu queria reconstruir meu corpo porque perdi muito peso na última temporada. para um ritmo de vida melhor e mais sustentável entre todas as nossas responsabilidades. Quando é demais? Quando é que não é suficiente? iremos quando nos aposentarmos.”