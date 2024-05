Tom Selleck diz que dançou com a princesa Diana para acalmar John Travolta Fofoca

O ator conta esta história interessante em seu novo livro de memórias, ‘You Never Know’… explicando que ele foi levemente persuadido a dançar lentamente com a falecida Princesa de Gales em 1985, em um jantar oficial na Casa Branca, a fim de afastar os rumores de que ela e Travolta estavam namorando.

Do jeito que Selleck conta, ele estava cuidando da própria vida – saindo com Clint Eastwood no Salão Leste – quando a Princesa Di e o ator de “Grease” decidiram ir para a pista de dança pela segunda vez, e uma mulher correu até eles falando rapidamente.