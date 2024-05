Tomas Machac derrota Novak Djokovic nas semifinais do Aberto de Genebra

GENEBRA – Novak Djokovic defenderá seu título do Aberto da França em Paris ainda sem troféu nesta temporada, depois de perder nas semifinais do Aberto de Genebra na sexta-feira.

Tomas Machac, 44º colocado, derrotou Djokovic por 6-4, 0-6 e 6-1 no último evento em quadra de saibro para se preparar para Roland Garros, onde o jogo do sorteio principal começa no domingo.

O recorde de Djokovic em 2024 caiu para 14-6 no geral e 0-3 nas semifinais, inclusive no Aberto da Austrália contra Jannik Sinner.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Machac aproveitou sua primeira chance de match point, que veio no saque de Djokovic e marcou quando o sérvio, melhor colocado, empurrou um backhand longo.

Foi a quinta vez que Djokovic teve o serviço quebrado e também cometeu 27 erros não forçados.

“Se você jogar contra o Novak, você apenas espera e tenta jogar o seu melhor e ver como fica”, disse Machac em entrevista na quadra.

Djokovic cumprimentou Machac calorosamente na rede e sorriu ao sair da quadra aplaudindo os torcedores.

Machac, um tcheco, jogará a final no sábado contra o bicampeão de Genebra Casper Ruud ou Flavio Cobolli.