Toni Kroos, do Real Madrid, se aposentará após a Euro 2024

O meio-campista do Real Madrid, Toni Kroos, se aposentará do futebol depois de jogar pela Alemanha no Campeonato Europeu deste verão, anunciou o jogador nesta terça-feira.

Kroos, de 34 anos, ganhou 22 troféus pelo Real Madrid desde que ingressou em 2014, incluindo quatro Ligas dos Campeões – mais outra pelo Bayern de Munique – e quatro títulos da LaLiga.

O meio-campista levantou pela primeira vez a possibilidade de se aposentar em 2022 antes de decidir jogar por mais uma temporada, mas agora optou por encerrar a carreira neste verão.

“Depois de 10 anos, no final da temporada este capítulo chega ao fim”, postou Kroos no Instagram.

“Gostaria de agradecer especialmente a todos que me acolheram de coração aberto e confiaram em mim. Mas especialmente gostaria de agradecer a vocês, queridos madridistas, pelo carinho e pelo amor desde o primeiro até o último dia.

Toni Kroos anunciou que encerrará sua carreira após a Euro 2024. Foto de Lars Baron/Getty Images

“Ao mesmo tempo, esta decisão significa que a minha carreira como jogador de futebol activo terminará este verão, após o Campeonato da Europa. Como sempre disse: o Real Madrid é e será o meu último clube. Estou feliz e orgulhoso, isso na minha mente Encontrei o momento certo para a minha decisão e pude escolhê-lo sozinho. A minha ambição sempre foi terminar a minha carreira no auge do meu nível de desempenho.”

Kroos anunciou seu retorno ao futebol internacional com a Alemanha em fevereiro, antes da Euro, tendo anteriormente se aposentado das funções internacionais em 2021.

“Suspeitamos que algumas pessoas sabiam [his decision] mas ainda assim nos pegou de surpresa”, disse uma fonte próxima ao vestiário à ESPN. “A verdade é que ele é insubstituível”.

O Real Madrid venceu a LaLiga nesta temporada e enfrentará o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões, em Wembley, no dia 1º de junho.

“Pensamos que ele ficaria, mas seremos eternamente gratos”, disse uma fonte do clube à ESPN. “Era uma possibilidade.”

“Estou convencido de que esta é a decisão certa”, disse Kroos em um episódio especial de seu podcast, “Einfach mal Luppen“, divulgado nesta terça-feira.

“Há meses que penso nisso e, com os seus prós e contras, é o que eu quero… Quero que se lembrem que dei o meu melhor. Prometi que quando saísse de Madrid, iria embora. futebol.”

“Toni Kroos decidiu encerrar sua carreira como jogador de futebol profissional após o Campeonato Europeu de 2024”, disse o Real Madrid em comunicado nesta terça-feira.

“O Real Madrid quer expressar a sua gratidão e carinho a Toni Kroos, um jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial.

“Toni Kroos chegou ao nosso clube em 2014 e foi um jogador fundamental num dos períodos de maior sucesso dos 122 anos de história do Real Madrid. Nas dez temporadas em que defendeu a nossa camisola e o nosso escudo, conquistou 22 títulos em 463 jogos até à data: quatro Taças dos Campeões Europeus, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, quatro Ligas, uma Taça do Rei e quatro Supertaças de Espanha.

“Toni Kroos ficará para sempre no coração de todos os adeptos do Real Madrid pela sua excelência futebolística e por ser um jogador que deu tudo por esta camisola.”

Kroos jogou pelo Bayern de Munique nas categorias de base e estreou no time principal em setembro de 2007. Ele fez parte do time do Bayern que venceu a Liga dos Campeões em 2013, antes de ingressar no Real Madrid no verão seguinte.

Desde então, tem sido uma figura chave no meio-campo do Real Madrid, formando um trio icónico ao lado de Luka Modric e Casemiro.

“Sempre disse que não irei para outro lugar”, disse ele em novembro de 2022. “Não mudarei de clube. Vou me aposentar aqui. A única coisa que não sei é quando.”