Toone está à altura da ocasião quando o Man United sela a primeira FA Cup

LONDRES – Há apenas um jogador que você deseja ao seu lado rumo a um jogo em que o vencedor leva tudo que definirá sua temporada: Ella Toone. Depois que o atacante do Manchester United abriu o placar na final da FA Cup de domingo, à beira do intervalo, com um chute impressionante, as comportas se abriram e não houve nada que o Tottenham Hotspur pudesse fazer quando o United conquistou a primeira grande medalha de prata da história do clube. com uma vitória confortável por 4-0 em Wembley.

Nenhum jogador adora o grande palco como Toone. O internacional inglês tem o hábito de brilhar nos jogos mais difíceis e nunca parece se intimidar com a ocasião. Depois de marcar nas quartas de final do Euro 2022, na semifinal da Copa do Mundo de 2023 e na final do Euro 2022, ela se tornou a única jogadora – masculina ou feminina – a marcar em todas as três rodadas eliminatórias de um grande torneio.

“Há uma grande história para Tooney”, disse o técnico do United, Marc Skinner, após o sucesso na final da copa. “Momento icônico; jogador icônico; clube icônico. Você esquece essas pequenas histórias, a Ella Toone no icônico número 7 do Manchester United. É uma sensação especial.”

A adoração dos torcedores por Toone sempre foi clara e um mar de camisas número 7 caiu em cascata pelo Wembley Way antes da partida. Ela tem sido uma parte crucial do time do United desde que deixou o rival Manchester City em 2018, com os ataques do time centrados no meio-campista. Torcedora de longa data do United, marcar o primeiro gol do time em uma final da FA Cup significou o mundo e seu golpe maravilhoso – ao contornar os zagueiros do Tottenham antes de desferir um chute no canto superior – foi digno da ocasião.

Ella Toone, à direita, comemora com o troféu da FA Cup. Eddie Keogh – FA/FA via Getty Images

“Tenho praticado todos os dias nos treinos, esses tipos de chutes de fora da área, as meninas vão te contar”, disse Toone à BBC. “Assim que acertei, senti como se um deles, que eu soubesse instantaneamente, estivesse entrando. Para nós foi um ótimo momento para marcar, logo antes do intervalo, é sempre bom marcar um gol e vir saiu para o segundo tempo com um gol a mais e, assim que entrou o segundo, nos sentimos confortáveis.”

Até então, o primeiro tempo tinha sido bastante equilibrado, com ambas as equipes tendo algumas chances. Mas quando Toone lançou seu foguete, ele colocou as rodas em movimento. O United era composto, dominante e totalmente implacável na frente do gol; O Tottenham, com a posse de bola o tempo todo desleixada, logo foi engolfado, intimidado pelo maior jogo de sua história.

O United encerrou o jogo com dois gols em três minutos no segundo tempo. A atacante Rachel Williams conhece bem o fundo da rede e cabeceou para casa após cobrança de falta aos 54 minutos, antes de Lucía García aproveitar um chute terrível da goleira Rebecca Spencer para marcar para a rede vazia. Um quarto gol de Garcia a 15 minutos do final coroou o desempenho do jogador em campo do espanhol, e não havia caminho de volta para os Spurs, já que a luta já havia sido minada há muito tempo.

Na temporada passada, Toone estava com lágrimas nos olhos ao ver o Chelsea erguer o troféu após uma derrota por 1 a 0 com a medalha de vice-campeã. Mas este ano, ninguém foi aplaudido tanto quando o troféu foi entregue a eles. Talvez você precise perder em Wembley antes de vencer em Wembley.

“É incrível”, disse Toone. “Viemos aqui no ano passado e vimos o que é preciso para vencer uma FA Cup. Ficamos aquém e desta vez sabíamos que estávamos mais famintos do que nunca por um resultado. Fizemos um ótimo desempenho hoje e estou entusiasmado conseguimos a vitória.

“Gostaria de poder jogar aqui todas as semanas! É um grande estádio, a casa do futebol, e é um lugar onde todo jovem jogador sonha em jogar. Já consegui fazer isso algumas vezes e marcar alguns bons gols , mas adoro jogar na frente dos fãs. Ter toda a minha família e amigos aqui também significou muito.”

Ella Toone abriu o placar com um belo chute digno de final de copa. Imagens de Justin Setterfield/Getty

Esta final parecia diferente das dos anos anteriores. Uma mudança na norma em relação ao domínio de três anos do Chelsea, o United está em crise, ainda a caminho de terminar a temporada na pior posição de todos os tempos na WSL, mas a vitória aliviou um pouco a pressão. Ganhar um troféu da FA Cup não vai superar as rachaduras óbvias, mas seu primeiro troféu desde que ganhou a promoção em 2019 certamente dará algum tempo a Skinner e pode até provar ao novo proprietário, Ineos, que ele merece permanecer em sua posição na próxima temporada. .

Os Spurs, que jogavam na terceira divisão há menos de 10 anos e só recentemente introduziram um novo treinador e identidade em setembro, têm uma base para construir. Mesmo que não seja bom agora, eles pelo menos têm a experiência de Wembley atrás deles.

Certamente funcionou para o United e, para uma equipe que tem lutado para chegar às finais – e muito menos para ganhar títulos e ficar entre os quatro primeiros – é uma declaração de intenções. Toone fará questão de garantir que esta seja a primeira de muitas grandes ocasiões em que ela poderá brilhar.