Toronto premiou o primeiro time da WNBA fora dos EUA, para jogar em 26

Toronto foi premiada com a primeira franquia da WNBA fora dos Estados Unidos, com a equipe de expansão prevista para começar a jogar em 2026.

A Kilmer Sports Ventures, liderada por Larry Tanenbaum, está pagando US$ 50 milhões pela equipe. Tanenbaum também é presidente e proprietário minoritário da Maple Leaf Sports & Entertainment, a gigante esportiva de Toronto que possui os Maple Leafs da NHL e os Raptors da NBA, juntamente com as franquias MLS de Toronto e Canadian Football League.

“Crescendo internacionalmente, tenho tentado pensar nos próximos passos em uma plataforma global”, disse a comissária da WNBA, Cathy Engelbert, à Associated Press antes do anúncio oficial na manhã de quinta-feira. “Isso nos ajuda a alcançar novos públicos e trazer novos parceiros. O que adoro em ir para outro país é que as meninas e os meninos também podem ver o basquete profissional feminino.”

Toronto será a 14ª franquia da WNBA, com a expansão Golden State Valkyries marcada para começar no próximo ano.

“Nossas franquias esportivas de Toronto estão prosperando, mas falta uma peça crítica – o esporte profissional feminino”, disse Tanenbaum à AP. “O mundo está finalmente percebendo algo que sempre existiu: o imenso talento, paixão e competição nos esportes femininos. Então, mais uma vez, vi uma oportunidade e sabia que estávamos no lugar certo, na hora certa, para trazer o Canadá primeiro time da WNBA para Toronto. E agora fizemos história no esporte.”

Toronto jogará no Coca-Cola Coliseum, com 8.700 lugares, no Exhibition Place e poderá se deslocar ocasionalmente para a Scotiabank Arena. Inaugurado em 1921, o Coca-Cola Coliseum também é a casa do Toronto Marlies, da American Hockey League.

“O esporte feminino é um bom negócio”, disse Tanenbaum. “Basta olhar ao redor – não é um momento, mas um movimento, e é apenas o começo. O investimento que colocaremos na franquia também não será diferente das outras franquias.”

Tanenbaum disse que o time jogará alguns jogos em Vancouver e Montreal. Quanto ao nome da equipe, ele disse que não teria pressa e buscaria a opinião do público.

“Nossas franquias esportivas de Toronto estão prosperando, mas falta uma peça crítica: o esporte profissional feminino. O mundo está finalmente percebendo algo que sempre existiu: o imenso talento, a paixão e a competição no esporte feminino.” Larry Tanenbaum, cuja Kilmer Sports Ventures será proprietária da nova equipe WNBA em Toronto

A Kilmer Sports Ventures, criada como uma empresa independente para operar a equipe, se comprometeu a construir um centro de treino, mas até que esteja pronto, a equipe treinará no Goldring Centre for High Performance Sport da Universidade de Toronto.

Engelbert disse que os jogos de exibição da WNBA no Canadá nas últimas duas temporadas mostraram a paixão dos torcedores do país pelo basquete feminino.

“Quando eu estava pronto para o jogo da pré-temporada, Kia [Nurse] e fiz uma clínica para jovens. A reação das meninas a Kia e o que ela representa, elas a admiram muito”, disse Engelbert.

Nurse é um dos poucos jogadores canadenses que jogam na WNBA com mais a caminho.

“Sem dúvida é útil ter nomes conhecidos”, disse Engelbert.

O comissário espera que a liga chegue a 16 times até 2028. Fontes confirmaram à ESPN no início deste mês que os grupos estão em negociações para reviver uma oferta para um novo time em Portland, o que elevaria a WNBA para 15 times.

“Já tivemos muito interesse e isso ficou mais tangível e sério por parte de um grande número de cidades após o projeto”, disse Engelbert. “Estamos em uma boa posição para chegar aos 16 anos entre 27 e 28.”

Outras cidades mencionadas anteriormente por Engelbert para possível expansão foram Filadélfia, Denver e Nashville, bem como a região do sul da Flórida.