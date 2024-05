Tottenham Hotspur 2-1 Burnley (11 de maio de 2024) Análise do jogo

Burnley foi rebaixado para o campeonato após derrota para o Tottenham no sábado.

Burnley foi rebaixado da Premier League depois que uma derrota por 2 a 1 para o Tottenham Hotspur no sábado deixou o time de Vincent Kompany a cinco pontos da zona de segurança, faltando um jogo para o fim.

O resultado deixou o Burnley, 19º colocado, com 25 pontos em 37 jogos, não dando ao time nenhuma chance de sair da zona de rebaixamento, já que se tornou o segundo time a cair depois que o rebaixamento do Sheffield United foi confirmado no mês passado.

Burnley assumiu a liderança aos 25 minutos em um contra-ataque que Jacob Bruun Larsen finalizou habilmente, mas Pedro Porro empatou logo após a meia hora com um chute forte após uma corrida solo para empatar.

O goleiro do Burnley, Arijanet Muric, fez duas defesas cruciais no segundo tempo, mas não pôde fazer nada para impedir Micky van de Ven aos 82 minutos, quando o zagueiro holandês chutou no canto inferior para levar os visitantes ao rebaixamento.