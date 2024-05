Tottenham voa para a Austrália horas após terminar a Premier League

O Tottenham embarcou em um avião para a Austrália para um amistoso pós-temporada poucas horas depois da vitória por 3 a 0 sobre o Sheffield United na última partida da temporada da Premier League, no domingo.

A equipe de Ange Postecoglou viajou para jogar contra o Newcastle no Melbourne Cricket Ground (MCG), na cidade que o técnico do Spurs chama de lar.

O jogo atraiu críticas de grupos de campanha contra as mudanças climáticas e levantou questões sobre as exigências extras que impõe aos jogadores em meio a um calendário de jogos congestionado.

O zagueiro do Newcastle, Kieran Trippier, disse na quinta-feira que o amistoso do outro lado do mundo “não foi o ideal”.

“Não é o ideal porque é um ano de torneio. Entendo por que o clube está fazendo isso. Já fiz isso no Tottenham e [Atlético] Madrid, mas pela minha própria experiência, num ano de torneio não é o ideal.

Questionado sobre os comentários de Trippier, Postecoglou disse: “Nossa situação é um pouco diferente da do Newcastle. Eles tiveram uma temporada europeia, Liga dos Campeões, foi uma grande temporada. [is] exposição, mas também receita para nós.

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, levará seu time do Tottenham à Austrália para um amistoso pós-temporada. TREVOR COLLENS/AFP via Getty Images

“Eu certamente não teria permitido que isso acontecesse se estivéssemos na Europa este ano e tivéssemos um calendário de jogos maior. Provavelmente teria dito não.

“E não acho que o clube esperava que partíssemos. Se estivermos na Europa no próximo ano, não acho que veremos isso acontecer.

“Não creio que seja o ideal. Mas penso que cada situação é única. Para nós, no final da época, disputar mais um jogo dois dias após o final da época, isso tem substância para nós.”

Os Spurs confirmaram a sua convocatória de 24 jogadores no domingo, com Cristian Romero e Pierre-Emile Højbjerg as únicas ausências notáveis.

Destiny Udogie, Timo Werner, Ben Davies, Richarlison, Yves Bissouma e Giovani Lo Celso, Fraser Forster, Ryan Sessegnon e Manor Solomon também perderam a viagem enquanto se recuperavam das respectivas lesões.

Enquanto isso, no domingo, o Spurs confirmou que viajará à Coreia do Sul para uma turnê de pré-temporada, onde enfrentará o Bayern de Munique, aumentando a perspectiva de um reencontro com Harry Kane e Eric Dier.

A equipe de Postecoglou enfrentará o 32 vezes campeão da Bundesliga em 3 de agosto, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, como parte do Coupang Play Series 2024.

É a quarta vez que os Spurs viajam para disputar partidas na terra natal do capitão Son Heung-Min.