Touchdown para Netflix: a transmissão ao vivo da NFL começa nesta temporada no dia de Natal

Netflix está dando um passo revolucionário no mundo da mídia esportiva ao garantir um acordo para transmissão ao vivo NFL jogos, começando nesta temporada. A gigante do streaming fechou um acordo para transmitir os dois novos jogos da NFL dia de Natal jogos, que decidiu eliminar de sua programação no início deste ano. Esta mudança dá instantaneamente à Netflix acesso aos maiores direitos esportivos ao vivo nos EUA

Além desta temporada, a Netflix também transmitirá jogos da NFL em 2025 e 2026, com “pelo menos um jogo” agendado para cada ano. O acordo entre a NFL e a Netflix está previsto para durar três anos, marcando uma mudança significativa na forma como o conteúdo esportivo ao vivo é distribuído.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, expressou entusiasmo com a parceria, afirmando: “Não há eventos anuais ao vivo, esportivos ou outros, que se comparem ao público que o futebol da NFL atrai. apenas na Netflix.”

Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, também compartilhou seu entusiasmo com a colaboração, dizendo: “Não poderíamos estar mais entusiasmados por ser a primeira liga esportiva profissional a fazer parceria com a Netflix para levar jogos ao vivo para fãs de todo o mundo”.

Netflix se expande para esportes ao vivo

Este movimento marca uma expansão significativa para Netflix no domínio do conteúdo esportivo ao vivo. Embora o serviço de streaming seja conhecido por suas séries e filmes originais, ele também se aventurou em documentários esportivos e eventos esportivos únicos.

Isso inclui séries como “Quarterback“e o próximo”Receptor“, bem como eventos como”A Copa Netflix“torneio de golfe e”O golpe da Netflix“Exibição de tênis. Além disso, a Netflix recentemente ganhou as manchetes com um contrato de US$ 5 bilhões por 10 anos para o WWE Raw.

A decisão de transmitir jogos da NFL ao vivo reflete a mudança estratégica da Netflix no sentido de oferecer uma gama diversificada de conteúdo, incluindo esportes ao vivo, para atender a um público amplo. Esta medida não só expande o alcance da Netflix, mas também melhora a experiência de visualização dos fãs de desporto em todo o mundo. Com esta parceria inovadora, a Netflix está preparada para se tornar um player importante no cenário de streaming de esportes ao vivo.