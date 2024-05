Trabalhador de companhia aérea cai do avião depois que colegas de trabalho movem a escada

Um membro da equipe de terra do aeroporto de Jacarta, na Indonésia, é visto caindo com força na pista neste vídeo selvagem que circula online… sem perceber que seus colegas de trabalho haviam afastado a escada móvel.

O trabalhador dá um grande passo para trás ao sair do Airbus A320 da TransNusa Airlines, caindo na pista abaixo – com papéis espalhados ao vento.

Relatórios locais dizem que o homem sofreu ferimentos… mas nenhum corre risco de vida. As autoridades estão investigando o incidente. A queda em questão supostamente viola as regras da aviação, que exigem que a escada móvel permaneça no lugar até que as portas do avião se fechem.