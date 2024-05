Travis Kelce aborda contrato histórico do Chiefs, Kansas City é o lar!

Reproduzir conteúdo de vídeo



New Heights / Wave Sports + Entretenimento

Travis Kelce está pensando em se tornar o tight end mais bem pago da NFL… dizendo que está realmente grato pelo contrato histórico, não apenas porque abrirá o caminho para sua posição nos próximos anos – mas também porque vai mantenha-o “em casa”.

Kelce concordou com uma extensão de 2 anos de US$ 34,25 milhões com Kansas City na segunda-feira… e em seu “Novas alturas” podcast com irmão, Jasãoesta semana, ele abriu seu coração por aqueles que o levaram a este ponto de sua carreira – incluindo a propriedade da equipe.

“A família Hunt tem sido absolutamente inacreditável não apenas comigo e com a comunidade de Kansas City, mas eles têm sido muito generosos desde que cheguei aqui e fazendo com que me sentisse em casa”, disse Kelce no episódio.

“Nos últimos 12 anos, cara, consegui fazer deste lugar exatamente isso e adorei cada segundo e vou adorar os próximos dois anos tocando aqui em Kansas City.”

O contrato põe fim a qualquer especulação Taylor SwiftO namorado de estava pensando em se aposentar… já que ele claramente ainda não está pronto para abandonar o jogo.

O que acontecerá depois dessas duas temporadas está no ar… mas Travis – que acumulou mais de 11.000 jardas desde seu ano de estreia em 2013 – está feliz por estar sendo recompensado por seu trabalho duro, o que ajudará a média da próxima geração. valor anual.

“Eu tive que mover a agulha para a sala restrita”, acrescentou Kelce.

“É trabalho de todos ir lá e continuar fazendo com que o número de AAVs apertados suba cada vez mais com cada contrato que seja melhor que o meu no futuro.”

Jason também pode assinar na linha pontilhada em breve – o antigo centro All-Pro está esperado para se juntar “Monday Night Countdown” da ESPN nesta temporada … mas ele disse, a partir de agora, não é um acordo fechado.

“Nada foi oficialmente assinado ou anunciado ainda”, disse Jason, “acho que o tempo cuidará disso, mas é uma tremenda honra ser considerado para trabalhar lá”.

Jason explicou que está fazendo a devida diligência conversando com pessoas que trabalham na rede … apenas para ter certeza de que é a opção certa para ele.

“No final das contas, algo que estou muito, muito ansioso, nesta próxima fase.”