Travis Kelce consegue o primeiro papel importante na TV na nova série de terror de Ryan Murpy para FX

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, conseguiu seu primeiro papel importante como ator em Ryan Murphy Altamente antecipado FX série de terror, “Grotesqueria.”

Patrick Mahomes quer copiar a maior conquista fora de campo de Travis Kelce

Kelce já está filmando “Grotesquerie” de Ryan Murphy

Kelce estará compartilhando a telinha com atores experientes como o vencedor do Emmy Niecy Nash-Betts (recém-saído de seu sucesso em “Dahmer” de Murphy) e veteranos Courtney B.Vance e Lesley Manville.

Detalhes sobre a série e Kelce’s personagem está envolto em típico Segredo ao estilo Murphymas o projeto certamente gerará um burburinho considerável.

A notícia do elenco não surpreende quem está acompanhando Kelce’s crescentes ambições de Hollywood.

Kelce’s novo colega de elenco, Niecy Nash-Betts foi quem primeiro revelou tudo por meio de uma postagem no Instagram.

A atriz postou um vídeo no set dizendo: “Gente, adivinham com quem estou trabalhando no Grotesquerie?” antes de fazer uma panorâmica e revelar Kelce.

“Saltando para um novo território com Niecy!” disse a estrela da NFL.

“Estamos no local!” Niecy-Betts adicionado.

A legenda dela para o vídeo dizia: “Isso é o que acontece quando os VENCEDORES se unem!! @killatrav Bem-vindo ao Grostequerie [sic].”

Kelce está entrando lentamente no showbusiness

Esta não é a primeira incursão de Kelce no mundo do entretenimento.

Os fãs devem se lembrar de sua atuação hilariante como apresentador de “Sábado à noite ao vivo” de volta 2023.

Ele também se interessou pela televisão improvisada com seu programa de namoro de curta duração, “Pegando Kelce,” e está programado para sediar o próximo Vídeo principal show de jogos, “Você é mais inteligente que uma celebridade?”

Desde que assinou com CAA no ano passado, ele buscou ativamente oportunidades além do campo de futebol.

Recentemente, ele atuou como produtor executivo do filme independente “Minha amiga morta Zoe” e está contratado para produzir um documentário sobre o artista Jean-Michel Basquiat.

Mas “Grotesqueria” marca uma mudança significativa para Kelce.

Com sua personalidade carismática e base de fãs cada vez maior (alimentada em parte por seu relacionamento de alto nível com a cantora Taylor Swift), Kelce parece prestes a causar impacto no mundo da televisão com roteiro.

“Grotesqueria” pode ser o início de um novo capítulo arrepiante para a estrela do atletismo.