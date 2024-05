Travis Kelce critica a FOX por movimento ‘sujo’, reagindo à substituição de Greg Olsen por Tom Brady

Chefes de Kansas City O tight end Travis Kelce recentemente expressou seu apoio ao ex-astro da NFL Greg Olsen em meio a uma mudança na equipe de transmissão da FOX Sports. Kelce, ao lado de seu irmão Jason, compartilhou seus sentimentos em seu podcast New Heights, criticando a decisão da FOX de rebaixar Olsen após a contratação do quarterback do Hall of Fame Tom Brady para uma função semelhante.

A polêmica surgiu quando a FOX mudou Olsen, um comentarista experiente com um histórico de sucesso no ar, do time A ao time B após adquirir Brady. Kelce não mediu palavras, afirmando que a FOX “o sujou” com a decisão. Ele elogiou a proficiência de Olsen na cabine do comentarista, destacando particularmente seu desempenho durante o Super Bowl.

Travis Kelce compartilha verdadeiros sentimentos sobre a rivalidade entre Patrick Mahomes e Lamar JacksonParker Johnson

Ao reconhecer BradyApesar do status lendário de Olsen no futebol, os dois irmãos Kelce permaneceram firmes em seu apoio a Olsen, enfatizando sua habilidade como comentarista colorido. Jason Kelce ecoou os sentimentos de Travis, expressando entusiasmo pela estreia de Brady no mundo da radiodifusão, ao mesmo tempo que reconheceu as habilidades incomparáveis ​​de Olsen.

Os fãs estão divididos sobre a decisão da FOX de cortar Olsen

Apesar do amplo reconhecimento de Olsen como um dos principais comentaristas da NFL transmitindo, ele se encontra em uma posição subordinada a Brady. Esta mudança gerou debates sobre experiência versus status de celebridade na indústria de radiodifusão.

Adicionando outra camada à narrativa está a entrada iminente de Jason Kelce no campo da radiodifusão. O ex-atacante do Philadelphia Eagles deve ingressar no Monday Night Football em 2024, após sua aposentadoria da NFL. Com Brady e Jason Kelce preparada para causar impacto na arena da transmissão, a dinâmica dos comentários da NFL está fadada a sofrer uma evolução ainda maior.

À medida que a temporada de 2024 da NFL se aproxima, todos os olhos estarão voltados para o desenrolar das histórias da estreia de Tom Brady na transmissão e da aventura de Jason Kelce no reino dos comentários esportivos. Em meio à empolgação, o apoio a Greg Olsen serve como um lembrete do respeito duradouro pelas vozes experientes no mundo das transmissões da NFL.