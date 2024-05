Travis Kelce está pronto para fazer uma turnê mundial e seguir a Eras Tour, que quebrou recordes de Taylor Swift?

Travis Kelce relaxará para recarregar as baterias e se preparar para a próxima temporada da NFL seguindo Taylor Swift ao redor do mundo enquanto a namorada popstar do Kansas City Chiefs continua com sua Eras Tour pela Europa.

Depois de vencer o Super Bowl LVIII no Allegiant Stadium em Las Vegas contra o San Francisco 49ers quando Mercole Hardman pegou passe de Patrick Mahomes na prorrogação, Kelce levou alguns meses para se recuperar nos Estados Unidos antes de enfrentar seu próximo desafio.

O jogador de 34 anos vai se juntar Rápido enquanto ela se apresenta em inúmeras nações ao redor do mundo para continuar no auge de sua carreira, enquanto ele a retribui pelo tempo que ela desistiu de viajar para vê-lo quando ele estava jogando futebol a caminho de seu terceiro campeonato.

“Estou na Europa” Kelce disse em seu podcast New Heights que ele é co-apresentador com seu irmão. “Vou dançar, sim. Estou em todo o mundo nesta entressafra.

“É como o yin para o meu yang, você sabe. Futebol, isso me mantém preso a Kansas City durante a temporada e você sabe que eu só preciso voar e me divertir fora da temporada.”

Kelce acrescentou: “Estou vivendo um sonho, cara”.

Kelce continua surpreso com as performances de Swift

A estrela dos Chiefs filmou o último episódio que apresenta o comissário da NFL Roger Goodellda Europa como ele e Rápido espere que ela suba ao palco na Suécia de 17 a 19 de maio, depois de produzir uma temporada de quatro noites em Paris, França.

Surpreendentemente, ele ainda não está cansado de ouvir sua namorada cantar enquanto ela se oferece para completar 152 shows para encerrar a turnê, que começou em 17 de março de 2023, e em vez disso ele admite que se interessa cada vez mais.

“Não sei se eles estão apenas melhorando”, Kelce adicionado. “Ou se eu simplesmente esqueço como eles são. Era elétrico.

“Parece que eles estão se divertindo muito lá em cima e estão absolutamente arrasando, e estão fazendo um show que você não encontrará em nenhum outro lugar.”