Travis Kelce se defende após ser cruelmente ridicularizado durante turnê com Taylor Swift

EUfoi um momento especial para Travis Kelce quando ele recentemente apareceu em uma de uma namorada Taylor Swiftconcertos em Pariscomo parte de seu épico “Turnê Eras.” Foi o 87º show do Rápidoa turnê – e Kelceque usa #87 para o Chefes de Kansas Cityestava presente com casal de celebridades Bradley Cooper e Gigi Hadid.

No entanto, Kelce foi criticado por usuários de mídia social por um erro infeliz que cometeu enquanto assistia Swift tocar músicas de seu novo álbum, “Departamento de Poetas Torturados,” no Arena La Defesa. O NFLO tight end mais bem pago de agora se defendeu na última edição de seu podcast, “Novas alturas”, que ele coapresenta com o irmão mais velho, Jason.

Parker Johnson

A gafe francesa de Kelce: ele deixou o flash ligado!

Um participante atento que assistiu ao último show de Swift em Paris no domingo viu Kelce filmando o show do alto da tigela inferior da La Defense Arena. Infelizmente para Kelce, ele não percebeu que a função flash da câmera do seu telefone estava ligada – um verdadeiro “momento de pai” para o homem de 34 anos.

“Você foi pego puxando um Ed Kelce venha aqui gravando um vídeo com o flash ligado”, Jason Kelce brincou em “New Heights”, referindo-se ao pai dos irmãos para efeito cômico. “O que você está fazendo, Trav? Você deveria ser melhor que isso.”

Travis afirmou que o flash ligou automaticamente quando ele começou a filmar e, em sua defesa, disse a Jason que estava apenas tentando “obter algumas boas lembranças de vídeo”.

“Eu não dou a mínima”, disse o desafiador Kelce mais jovem. “Fui palhaçado por isso? Desculpe.”

Apesar da atitude fria de Travis em relação a ser ridicularizado nas redes sociais, o três vezes Super Bowl campeão se emocionou com o desempenho de seu parceiro – que recentemente foi aumentado com músicas de seu mais novo álbum, ainda o disco número 1 no Estados Unidos.

“Sugiro que todos vão lá e vejam. É absolutamente inacreditável”, disse Travis sobre a configuração do palco e o show de Taylor. “Gostei de cada detalhe.”