Travis Scott acaba com a briga em Cannes e se aventura em um barco com Stormi e Aire

Travis Scott não está deixando a briga de Cannes arruinar seu tempo de qualidade com seus filhos Tempestade dar Ar … enquanto se divertiam ao sol no sul da França.

O rapper – vestido com uma camisa de mangas compridas, shorts e sapatos de banho azuis – entrou na água na terça-feira com os filhos que tem com sua ex, Kylie Jenner … aproveitando o sol em um iate na costa de Saint-Tropez.

Stormi ficou no barco com seu irmão mais novo enquanto seu pai andava de jet ski pelas águas cristalinas da Riviera Francesa. Se as fotos servirem de indicação, Travis estava se divertindo muito.

Travis também parecia despreocupado a bordo do barco, enquanto passava um tempo com sua comitiva – que incluía seguranças e duas mulheres não identificadas.

Este passeio vem logo após Travis entrar em uma briga em Cannes.

Como o TMZ relatou anteriormente, os respectivos campos de Trav e Tyga sofreu um nocaute, dr.gota no final da semana passada … com o artista de “Sicko Mode” trocando golpes com o melhor amigo de T-Raww (e Chernamorados) Alexandre “AE” Edwards em um ponto.

No entanto, tem sido normal desde os dramas.

Travis se apresentou no Lilly’s Club, no Fairmont Hotel, em Mônaco, na manhã de segunda-feira… com vários nomes notáveis ​​torcendo por ele, incluindo Winnie Harlow, Odell Beckham Jr. dar Jason Oppenheimentre outros.