Quem acha que a Síndrome de Down é um obstáculo para o mercado de trabalho, não conhece a Ana Clara Ardison, estagiária da assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL). E como prova dessa autonomia, na última quinta-feira (16), ela foi convidada para palestrar sobre suas vivências no Projeto Vozes, promovido pela Justiça Federal.

No evento que teve como tema “As dificuldades, impasses e perspectivas das pessoas com Síndrome de Down”, Clarinha inclusive relatou sobre seus problemas com socialização na adolescência e a falta de inclusão dos colegas de classe; sobre sua aceitação enquanto pessoa com Síndrome de Down e sua relação com o Instituto Amor 21.

A contratação da primeira estagiária com Síndrome de Down da Justiça Eleitoral se deu em dezembro do ano passado, através de um olhar especial do desembargador Klever Rego Loureiro, presidente do TRE, para a inclusão de pessoas com deficiência.

“No inicio, achávamos que a Clarinha ganharia muito com a experiência de estagiar no TRE. Hoje, temos a certeza que o Tribunal ganhou muito mais com a presença dela nas redes sociais, pois seus vídeos alcançam muito engajamento, e no ambiente de trabalho, por ela nos ensinar a ser mais humanos”, disse o assessor da Presidência, José Ribeiro Lins Neto.

No evento da Justiça Federal, que contou com a presença do desembargador eleitoral Felini Wanderley (presidente da Comissão de Acessibilidade do TRE), também foram debatidas as experiências das mães e as problemáticas na falta de inclusão nas escolas, no deslocamento aos locais, e a preocupação com o futuro dos filhos Down, caso adoeçam.

Vida Profissional

Clarinha, como é carinhosamente chamada por todos, tem 24 anos, é estudante do curso de Hotelaria no Instituto Federal de Alagoas e sua atuação no TRE faz o maior sucesso nos vídeos das redes sociais. Seja nas produções informativas ou nas mais descontraídas, ela mostra sua capacidade de transmitir a mensagem com seu jeitinho e carisma. Além de marcar presença nas sessões de julgamentos eleitorais.

No horário da manhã, Ana Clara também trabalha como recepcionista na Secretaria Municipal de Assistência Social, e ainda encontra tempo para ser modelo. A rotina corrida entre os estudos e a vida profissional revela sua competência e independência, contrariando qualquer discurso capacitista que ousar cruzar o seu caminho.