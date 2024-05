TSE lança podcast sobre desinformação e impacto das fake news na democracia

Já está no ar o podcast “Democracia sob ataque”, produzido pela Coordenadoria de Audiovisual da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral (Secom/TSE). O projeto foi desenvolvido com o objetivo de se traçar um panorama do avanço das fake news ao longo da história, até se chegar ao cenário atual de polarização política impulsionada pelo modelo de negócios das plataformas digitais.

Especialistas participam dos episódios e ajudam a entender como a desinformação opera na mente das pessoas e faz com que uma mentira seja mais facilmente compartilhada do que uma informação verdadeira. Ao longo da narrativa, também serão apresentadas medidas adotadas pelo TSE para evitar que notícias falsas comprometam o direito de eleitoras e eleitores de escolher livremente seus representantes.

O programa tem quatro episódios, que serão lançados semanalmente, às quartas-feiras, no Spotify. Clique aqui para acessar o podcast.

Entre os entrevistados, está o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo (USP) Christian Dunker; a jornalista Cristina Tardáguila, fundadora da agência de checagem Lupa; o psicólogo e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) Wagner Lara de Machado; e o cientista político João Paulo Bachur, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O primeiro episódio é dedicado a falar sobre o que são as fake news e quais são as origens da desinformação, bem como introduzir a ideia de como o fluxo das redes sociais alimenta a desinformação política.

