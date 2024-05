Tuchel está aberto à permanência do Bayern enquanto as ligações com o Man United desaparecem, diz fonte

O Bayern de Munique está tentando fazer com que Thomas Tuchel prolongue sua permanência no clube. Imagens de Kevin Voigt/Getty

Thomas Tuchel está aberto a permanecer como técnico do Bayern de Munique em meio a preocupações de que ele possa não receber uma oferta de emprego no Manchester United, mesmo que esteja disponível, disse uma fonte à ESPN.

O Bayern anunciou em fevereiro que Tuchel deixaria o clube no final da temporada. Mas depois de ser rejeitado por uma série de potenciais substitutos – incluindo Xabi Alonso, Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick – o clube alemão manteve conversações com Tuchel sobre a possibilidade de permanecer.

Tuchel vê o United como um próximo passo em potencial caso decida se separar de Erik ten Hag no final da temporada. Mas, de acordo com uma fonte, ele teme não conseguir o emprego, mesmo que Ten Hag saia.

Há uma preocupação de que o novo diretor esportivo Dan Ashworth queira que um técnico se integre a uma estrutura mais ampla, em vez de nomear um técnico com mais controle, levando Tuchel a acreditar que ele pode não se encaixar no perfil.

O ex-técnico do Paris Saint-Germain e do Chelsea tem a reputação de desafiar os chefes de clubes. Ashworth, por sua vez, construiu seu currículo como diretor esportivo de sucesso trabalhando com Gareth Southgate durante seu tempo na Federação Inglesa de Futebol e com Graham Potter em Brighton.

Tuchel continua aberto a negociações formais com o United se as negociações com o Bayern fracassarem e surgir uma vaga em Old Trafford.

O United deve esperar até depois da final da FA Cup contra o Manchester City, em 25 de maio, antes de tomar uma decisão sobre o futuro de Ten Hag.

O holandês, que tem contrato até 2025, está sob pressão crescente após uma decepcionante segunda temporada no cargo. O United terminou em último lugar no grupo da Liga dos Campeões e, a um jogo do fim do campeonato, corre o risco de registar o seu pior resultado na era da Premier League.

O United, que está em oitavo lugar na liga, não conseguirá se classificar para a Europa na próxima temporada se não terminar entre os sete primeiros ou vencer a Copa da Inglaterra. O United pode terminar em sétimo se melhorar o resultado do Newcastle United contra o Brentford, quando enfrentar o Brighton no Amex, no domingo.