Tyrese foge do show na Geórgia depois que alguém tenta servi-lo em um processo

Um vídeo que circula online mostra o cantor fazendo uma serenata para uma multidão no Stockbridge Amphitheatre alguns dias atrás… quando um atendente de segurança parece sussurrar algo em seu ouvido enquanto ele está no meio de uma apresentação.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Tyrese tinha três músicas restantes quando soube que um servidor de processo estava no local para entregar-lhe documentos legais relativos a uma ação judicial movida por um homem chamado Bryan Barbeiro que está processando Tyrese por difamação e calúnia.

Em outubro … Barber entrou com uma ação de US $ 10 milhões contra Tyrese – alegando que ele falou mal dele em “The Breakfast Club” por causa da filmagem. Tyrese alegou que o cineasta estava mantendo como refém … algo que Barber sentiu que prejudicou sua reputação, e que ele agora está tentando levá-lo ao tribunal.

Não está claro se isso pretende explicar de alguma forma que ele terminou as coisas do jeito que fez – mas em qualquer caso… Tyrese parece se lembrar do show com carinho, embora saibamos por que ele desistiu.