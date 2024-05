Tyrese Haliburton, do Pacers, deixa o jogo 2 devido a uma lesão no tendão esquerdo

BOSTON – A estrela do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, saiu no terceiro quarto da derrota de quinta-feira à noite por 126-110 para o Boston Celtics no jogo 2 das finais da Conferência Leste e não retornou por causa de uma dor no tendão da coxa esquerda.

O técnico do Pacers, Rick Carlisle, disse que Haliburton agravou uma lesão que sofreu no início da temporada e que a equipe saberia mais sobre sua situação na sexta-feira. Indiana está perdendo por 2 a 0 na série, com o jogo 3 no sábado, em Indianápolis.

“Ele estava dolorido no intervalo”, disse Carlisle após o jogo. “Ele estava trabalhando durante todo o intervalo. Ele apareceu, tentou e fez todo o esforço que pôde. Não falei sobre isso diretamente com ele, então não consigo ler mentes, mas foi não estava indo bem. Os treinadores determinaram que ele deveria ser levado para trás para ser trabalhado e então ele foi descartado.

Haliburton perdeu 10 jogos devido a uma distensão no tendão esquerdo sofrida em 8 de janeiro contra o Celtics, quando escorregou e caiu e teve que ser ajudado a sair da quadra. Os Pacers foram 6-4 durante esse trecho.

“Esse é o momento para este grupo se apresentar e assumir um papel maior”, disse o guarda do Pacers, TJ McConnell, sobre a perspectiva de jogar sem Haliburton. “Fizemos um bom trabalho quando ele está fora. Dói quando ele cai, mas uma daquelas coisas que é a mentalidade do ‘próximo homem a subir’. Obviamente, veremos. Não ouvimos nada ainda, mas os caras terão que se preparar e estar prontos.”

Haliburton, que foi nomeado para o terceiro time da All-NBA esta semana, foi eliminado do jogo faltando 3:44 para o final do terceiro quarto e voltou para o vestiário com Indiana perdendo por 11. Os Pacers anunciaram durante o quarto período que Haliburton não retornaria.

Depois de marcar 25 pontos e 10 assistências no jogo 1, Haliburton terminou com 10 pontos em 4 de 8 arremessos (2 de 6 na faixa de 3 pontos) e 8 assistências. Os Pacers superaram os Celtics por um ponto com Haliburton no chão no jogo 2, mas foram superados por 17 quando ele estava fora.

“Ele faz muitas coisas pela nossa equipe”, disse McConnell. “Acho que todo mundo tem que movimentar mais a bola e entrar mais na área. O movimento da bola só tem que estar em outro nível. Ele consegue 10 assistências durante o sono, então é difícil para outra pessoa do nosso time replicar isso. É um esforço de grupo quando ele desce para pegar a bola e colocá-la em movimento”.