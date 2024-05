Tyson Fury chama o pai John de ‘o sonho de um promotor’ após uma cabeçada viral na equipe de Oleksandr Usyk

Tyson Fury não se importa com um pouco de distração na maior semana de luta de sua vida.

Na segunda-feira, essa distração veio na forma de seu pai, John Fury, quando o sempre franco patriarca do clã Fury se tornou viral por dar uma cabeçada em um membro da equipe de Oleksandr Usyk durante uma cena caótica em Riad, na Arábia Saudita, causando sangue a instantaneamente começou a escorrer pelo seu próprio rosto. Desde então, John Fury não se desculpou por suas ações, descartando a situação como algo que “acontece a cada duas semanas para mim”.

Por sua vez, o campeão dos pesos pesados ​​​​do WBC não pode deixar de rir de seu pai bombástico.

“Meu pai é meu Angelo Dundee. Ele é meu vendedor”, disse Fury no episódio de quarta-feira de A hora do MMA. Ele simplesmente adiciona muito entusiasmo e muitas visualizações a tudo o que fazemos. Tão fantastico. Aquela pequena confusão que ele fez provavelmente adicionou meio milhão de compras de pay-per-view. Louco. O mundo estava falando sobre isso, ainda mais do que sobre o evento em si. Traz olhares de todo o planeta para este evento, para a Arábia Saudita, por isso foi fantástico. Ele é o sonho de qualquer promotor.”

Fury observou que o dano foi mais superficial do que qualquer coisa – “Um pequeno corte não vai parar meu pai, isso é certo”, disse ele – mas toda a briga só aumentou o burburinho em torno de uma luta que marca um momento histórico para o boxe. Com todos os títulos importantes dos pesos pesados ​​​​compartilhados entre eles, Fury vs. Usyk está definido para coroar o primeiro campeão mundial indiscutível dos pesos pesados ​​​​do esporte desde que Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em 1999.

Fury vs. Usyk acontece no sábado, 18 de maio, na Kingdom Arena em Riad.

Demorou um pouco para ser feito, mas também quase se desintegrou em cinzas antes mesmo de se formar. Em outubro passado, Fury deu as boas-vindas ao ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou no boxe profissional e quase sofreu uma das maiores derrotas da história dos esportes de combate. Apesar de ser um neófito total na doce ciência, Ngannou marcou o único knockdown da competição e chegou a um único round em um único scorecard de vencer uma decisão dividida que poderia ter virado o boxe de cabeça para baixo.

Uma virada de Ngannou sobre o campeão linear dos pesos pesados ​​teria perdido qualquer chance de reservar Fury vs. Usyk no futuro próximo, mas Fury não está preso olhando para trás.

“Escute, tive muitos problemas antes da luta de Ngannou, dos quais não falo porque não dou desculpas”, disse Fury, “porque não estou interessado, porque depois do evento não é vale a pena falar. Portanto, não sou uma dessas pessoas que culpa um cotovelo, um treinador ou uma aula de piano. Não estou interessado. Está no passado.

“Eu também sou realista, então não preciso que ninguém me diga o que é bom ou ruim. Não sou alguém que precisa de um tapinha nas costas… ou algo assim. Sou apenas um OG original, sei se fiz bem ou mal. Comentários negativos ou positivos não me afetam porque são apenas a opinião de alguém.”

“Você aprende com cada experiência”, continuou Fury, “e se não o fizer, não vale a pena ter a experiência”.

Se Fury seguiu em frente, é por um bom motivo, porque ele certamente está muito ocupado com Usyk. O ucraniano de 37 anos é um medalhista de ouro olímpico que derrotou duas vezes Anthony Joshua para conquistar o WBA, IBF, WBO, IBO e O anel títulos de peso pesado. Ele também é um ex-campeão indiscutível dos pesos-cruzados, cujo recorde de 21-0 como profissional é o mais imaculado possível.

É uma luta gigantesca pelo legado para os dois homens, mas Fury está mantendo as coisas simples.

“O homem é um boxeador com um par de luvas de boxe, ele vai vir e tentar me dar um soco na cara, suponho”, disse ele. “E vou tentar fazer exatamente o mesmo com ele. Então não há mais nada nisso. Muitas pessoas inventam um monte de coisas sobre jogos mentais e tudo mais, mas eu não sei, se você vai deixar algo que alguém lhe diz afetar seu desempenho, então você é um merda de qualquer forma, não deveria estar boxeando. Isso é um fato.

“Estou apenas relaxado. Estou relaxado e pronto para o rock and roll. Estou de bom humor mental, emocional e fisicamente, e só posso fazer o que posso.”