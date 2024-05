Tyson Fury diz luta pelo título vs. Usyk é tão grande quanto mais selvagem, lutas de Klitschko

Fúria de Tyson ‘uma estrela, e sua carreira tem sido uma grande luta após a outra… mas nenhuma maior do que a briga de sábado com Oleksandr Usyk de acordo com o próprio Rei Cigano!

“Definitivamente está no mesmo nível dos grandes”, disse Fury, continuando: “O segundo lutador Wilder quando éramos ambos campeões, ambos invictos, ele estava 43-0 com 42 KOs. foi um grande problema para mim, mas este é igualmente grande.”

“Estamos no Reino da Arábia Saudita com todos os cinturões em jogo. A maior luta deste século. Será a primeira vez neste século que um campeão indiscutível será coroado. Portanto, estamos todos ansiosos.”

Anos depois, e após se firmar como um dos melhores lutadores do mundo, Tyson enfrentou Deontay Wilder em uma das melhores trilogias da história do boxe (a primeira luta empatou, Fury venceu a segunda e a terceira).

“Não estou interessado em legados e em ser o melhor de todos ou não. Estou apenas interessado em viver para hoje e viver para agora, e o que está diante de mim no sábado à noite é Usyk. realmente interessado no que as pessoas têm a dizer, se querem me classificar ou não ou algo assim. Isso realmente não significa muito para mim”, Fury nos disse.