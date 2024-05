Tyson Fury e Oleksandr Usyk quase brigam em um tenso confronto final antes da luta

CEstamos a apenas mais um sono da luta de Pesos Pesados ​​mais importante dos últimos 25 anos, é Tyson Fury e Oleksandr Usyk dentro de um anel. Winner leva toda a glória para ser considerado o indiscutível campeão mundial dos pesos pesados. Durante o confronto inicial de quinta-feira, houve algo errado com Fúria de Tyson já que ele se recusou a olhar Oleksandr Usyk diretamente nos olhos. Quando questionado por que não enfrentou o adversário, Fury disse estranhamente que o campeão ucraniano tem uma cara assustadora. Isso é estranho vindo de um dos pesos pesados ​​de maior sucesso do planeta. Mas pode haver uma explicação para esse comportamento que iremos analisar. Mas antes disso, o confronto de sexta-feira foi muito diferente.

Cerca de 24 horas antes da luta, ocorreu o confronto final e a pesagem oficial antes da luta. Ao contrário do que aconteceu na quinta-feira, Tyson Fury ficou entusiasmado desta vez e quase chegou a uma violenta altercação contra Usyk no confronto final. Tyson está bem ciente do que está em jogo aqui e provavelmente foi informado por sua equipe que ele precisava ser muito mais agressivo do que da última vez. Quando um repórter lhe fez perguntas, Fury chamou toda a equipe de Oleksandr Usyk e as emoções estavam em alta. Mas agora precisamos abordar o enorme elefante na sala.

A cicatriz de Tyson Fury pode ser um problema

Se você olhar de perto de diferentes ângulos, poderá ver claramente que a lesão na sobrancelha de Tyson Fury ainda apresenta algum tecido cicatricial importante. Qualquer pessoa que conheça esportes de combate dirá que uma lesão tão profunda geralmente leva mais de um ano para cicatrizar completamente. Em muitos casos, os atletas de esportes de combate tendem a não ter tempo suficiente para curá-la adequadamente. Tyson Fury claramente deveria estar preocupado com isso porque sabe que Olaksandr Usyk começará a socar aquela área até que o corte reabra mais uma vez. Um grande exemplo disso é a lenda do UFC Nate Diaz, que manteve aberta uma feia cicatriz na sobrancelha que ainda não cicatrizou totalmente até hoje. Cada vez que ele luta, o sangue começa a fluir novamente. Tyson tem o mesmo problema e sabe disso.