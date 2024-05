Tyson Fury em melhor forma na pesagem para luta com Oleksandr Usyk

RIAD, Arábia Saudita – Tyson Fury teve um desempenho medíocre contra Francis Ngannou em outubro, mas “O Rei Cigano” apareceu em muito melhor forma durante a pesagem de sexta-feira, pesando 262 libras, antes de sua indiscutível luta pelo título dos pesos pesados ​​​​contra Oleksandr Usyk.

O inglês Fury pesava 277,5 libras quando foi derrotado pelo ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, uma vitória por decisão dividida em uma luta sem título. Os 262 libras de Fury são os mais baixos desde que ele derrotou Otto Wall em setembro de 2019, com 254 libras.

Usyk, por sua vez, pesava 233,5 libras, o recorde de sua carreira. Seu recorde anterior foi de 221,5 libras quando derrotou Anthony Joshua na revanche de agosto de 2022. Ambos estavam sem camisa e usando calças (não há limite de peso para pesos pesados ​​no boxe).

Depois que os lutadores inclinaram a balança, Fury e Usyk se envolveram em uma acalorada disputa de empurrões no palco ao ar livre do BLVD City, na capital da Arábia Saudita.

“Estou pronto para o rock and roll”, disse Fury (34-0-1, 24 KOs). “Fogos de artifício amanhã à noite. Vou acabar com essa maldita faísca. Estou indo atrás do coração dele. É para isso que estou indo. F — seus cintos. Estou indo atrás do coração dele. — coração.”

A reunião de sábado (meio-dia ET, ESPN + pay-per-view) apresenta os dois principais pesos pesados ​​​​da ESPN (Fury é o número 1) e também dois dos 10 melhores boxeadores peso por peso do mundo. Fury está em 10º lugar na lista da ESPN; Usyk, medalhista de ouro olímpico, é o número 3.

O ex-campeão indiscutível dos pesos cruzados eliminou a categoria de peso de 200 libras e depois conquistou os títulos WBA, WBO e IBF com duas vitórias sobre Joshua.

Usyk (21-0, 14 KOs), 37, competirá no peso pesado pela sexta vez. Ele está vindo de uma vitória por nocaute no nono round sobre Daniel Dubois em agosto.

“Não tenha medo”, Usyk disse que disse a Fury, 35, durante o confronto. “Eu não vou deixar você sozinho amanhã.”

Usyk, que vive na Ucrânia devastada pela guerra, disse que consegue manter a calma diante das travessuras de Fury porque “se ficar nervoso, não vencerei”. Ao longo da promoção – a luta estava originalmente marcada para 17 de fevereiro, antes de Fury sofrer um grave corte no sparring – Usyk riu das tentativas de Fury em jogos mentais.

No sábado, Usyk enfrentará uma tarefa muito mais difícil: entregar ao Fury sua primeira derrota. Usyk já derrotou grandes homens de elite antes, como Joshua, mas nunca alguém com o tamanho e habilidade de Fury. Fury está listado em 6 pés-9 com alcance de 85 polegadas. Ele também é capaz de boxear tanto na posição canhota quanto na postura ortodoxa.

Usyk, um canhoto, tem 1,80 metro e alcance de 78 polegadas. Esta é a primeira luta indiscutível pelo título dos pesos pesados ​​desde que Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em novembro de 1999. Ambos estavam na primeira fila na pesagem, ao lado dos grandes pesos pesados ​​Evander Holyfield e Wladimir Klitschko, cujo irmão Vitali é o prefeito de Kiev.

Fury colocará seu campeonato WBC e linear em jogo. Fury é o campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe desde que derrotou Klitschko em 2015.