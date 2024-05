Tyson Fury jura que teria perseguido Oleksandr Usyk nocauteando se soubesse que estava caído

Tyson Fury marcou muitos nocautes dramáticos – e ele poderia ter criado outro, se soubesse que precisava.

Isso é de acordo com o próprio Fury, que ficou aquém no placar contra Oleksandr Usyk em sua dramática luta de unificação do campeonato dos pesos pesados ​​​​no sábado, em Riad, na Arábia Saudita, perdendo por decisão dividida e sofrendo a primeira derrota de sua carreira. Com a derrota, Fury cedeu seu título WBC para Usyk, que agora é o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe, com os quatro grandes cinturões agora em sua estante de troféus.

Usyk quase finalizou Fury na nona rodada, o clímax de um emocionante jogo de 12 rodadas que poderia ter acontecido de qualquer maneira no placar. Embora a luta tenha sido muito disputada, a equipe de Fury estava confiante de que seu boxeador estava caminhando para o round final. Se Fury soubesse que estava atrás, ele jura que teria perseguido um nocaute.

“Eu sempre digo que é uma questão de ser pago e transar”, disse Fury na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Fizemos isso esta noite. Agradeço ao Oleksandr pelo bom combate. Foi uma luta acirrada, sabe? Acredito que pensei ter feito o suficiente, mas não sou juiz. Não posso julgar uma luta enquanto estou boxeando. Se eles tivessem me dito no último round ou algo assim: ‘Você está caído, vá em frente e tente acabar com ele’, eu teria feito isso. Mas todos no canto acreditaram que estávamos de pé. Tudo o que eu precisava fazer era continuar lutando boxe, fazer o que estava fazendo e pensei que estávamos conseguindo. Mas foi o que foi. Não vou chorar pelo leite derramado.

“Tive muitas vitórias e dei glória a Deus. Eu tive uma derrota em uma luta acirrada com um homem bom como Usyk, e foi o que aconteceu. Eu tentei o meu melhor lá. Eu estava me divertindo muito, na verdade. Não sei se parecia, mas eu estava brincando, com as mãos nas costas, e estava gostando. Ele é um bom lutador, Oleksandr, eu estava pegando ele e ele me pegando, e foi uma boa luta, então espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu levei um soco na cara.”

Imediatamente após a luta, Fury sugeriu que os juízes podem ter se inclinado para Usyk devido ao fato de o ucraniano ter que lidar com o impacto emocional da guerra em curso em seu país de origem. Ele fez questão de dar crédito a Usyk por seu desempenho e mais tarde elaborou quais rodadas ele achava que poderia ter vencido.

“Digamos que ganhei cinco dos seis primeiros e, nos seis seguintes, ganhei alguns também”, disse Fury. “Foi por pouco, não sei. Eu tentei o meu melhor e foi o que aconteceu, não consegui. Um dos jurados me fez vencer e os outros dois não, então não posso reclamar.”

Devido a uma cláusula de revanche no acordo de luta, espera-se que a próxima luta de Fury e Usyk seja uma sequência imediata. Ambos os boxeadores foram receptivos a recuar quando questionados sobre a cláusula.

Fury propôs uma possível data para outubro, mas não parece ter pressa em torná-la oficial tão cedo.

“Acabamos de brigar”, disse Fury. “Se você pode ver meu rosto, estou muito arrasado e ele foi para o hospital com a mandíbula quebrada e também está arrasado. Nós nos socamos por 12 rounds lá, então vamos para casa, comer alguma coisa, beber algumas cervejas, passar um tempo com a família, passear com meu cachorro, e eu e Frank [Warren will talk] sobre o que vai acontecer no futuro.”

Não está claro até que ponto Usyk pode estar ferido, mas o chefe da Queensbury Promotions, Frank Warren, também mencionou que Usyk teria sido levado ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada em sua mandíbula, apenas para Usyk aparecer na coletiva de imprensa pós-luta do evento. .

Agora que Fury experimentou a derrota pela primeira vez, o inglês de 35 anos se encontra em território desconhecido. Ele planeja descansar e se recuperar um pouco, mas espera continuar lutando enquanto seus futuros parceiros de dança forem tão divertidos quanto Usyk.

“Não estou lutando boxe aqui porque não tenho dinheiro”, disse Fury. “Estou boxeando porque adoro. Você entende? Faço 36 anos daqui a alguns meses e pratico boxe desde criança. Onde tudo isso termina? Você tem centenas de brigas, danos cerebrais e uma cadeira de rodas? Eu não tenho certeza. A única coisa é que o tempo todo ainda estou amando o jogo e me divertindo lá. Eu estava me divertindo muito, então continuo fazendo isso. Quando eu não puder mais fazer isso, vou arrumar tudo.”