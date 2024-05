Tyson Fury revela glória atemporal com luxuoso relógio de ouro rosa para imortalizar o confronto de Oleksandr Usyk

EUn a expectativa eletrizante pelo próximo confronto em Riad entre Fúria de Tyson e Oleksandr Usyko confronto dos pesos pesados ​​não é apenas sobre punhos voando, mas também sobre tempo sendo dinheiro.

Jacó e companhia. e Grande loja criativa são o time dos sonhos por trás do exclusivo Astronomia Art Anel de Fogo relógios encomendados por Sua Excelência Turki Alalshikh. Fabricados com cuidadosa precisão, os quatro relógios imortalizam a batalha icônica com a elegância do ouro rosa e a sofisticação da safira, capturando a essência do Cinturão do campeonato WBC com cada carrapato.

Relógio de luxo comemorando a luta entre Tyson Fury e Oleksandr UsykJacob e companhia / Instagram

Relógios Fury e Usyk serão leiloados por uma boa causa

Enquanto Fury e Usyk se preparam para fazer história, eles não estão apenas entrando no ringue, mas também entrando no mundo da alta relojoaria. Cada lutador recebeu um relógio únicoum símbolo de seu confronto monumental e uma lembrança para sempre.

Mas a emoção não termina aí. Um licitante sortudo terá em breve a chance de possuir uma peça da tradição do boxe, com um leilão exclusivo de Sotheby’s durante a semana da luta, tudo em nome da realização de desejos através Faça um desejo internacional. Até Fury encorajou os compradores a licitarem, enfatizando que o comprador não apenas adquiriria um relógio de pulso altamente luxuoso, mas também um “pedaço da história do boxe.”

Num mundo onde cada momento que passa tem significado, estes relógios fazem mais do que apenas exibir horas e minutos; eles resumem a essência de momentos marcantes na história do esporte. Além disso, sublinham o profundo impacto do desporto nos indivíduos abastados que participam em tais eventos, vendo-os como emblemáticos de estatuto e prestígio.