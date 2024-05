Tyson Fury ‘se divertindo’ enquanto a ‘luta do século’ contra Usyk se aproxima

RIAD, Arábia Saudita – Tyson Fury dançou e cantou alguns de seus sucessos favoritos durante um treino leve na noite de quarta-feira, três dias antes de seu indiscutível confronto pelo campeonato de pesos pesados ​​​​com Oleksandr Usyk.

Fury da Inglaterra, 35 anos, envolveu as mãos ao som do hino do AC/DC “You Shook Me All Night Long”. Ele deslizou ao redor do ringue com o treinador SugarHill Steward e ergueu o punho direito ao ritmo de “Mr. Brightside” do The Killer.

“Estou me divertindo. Sempre me divirto, não é?” Fury (34-0-1, 24 KOs) disse à ESPN após seu treino de 15 minutos no centro de entretenimento ao ar livre Boulevard City. “Todas essas semanas de luta eu gosto.”

Mas a luta de sábado é um pouco mais especial. O vencedor será coroado o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe desde novembro de 1999, quando Lennox Lewis derrotou Evander Holyfield em uma revanche.

Lewis, que estará ao lado do ringue no sábado, e Holyfield são dois grandes nomes de todos os tempos, assim como Fury e Usyk. É raro que qualquer peso pesado seja reconhecido como um dos melhores peso por peso do mundo. Usyk é o número 3 na lista da ESPN e Fury é o número 10.

“É a luta do século”, disse Fury, que sofreu um corte no sparring que adiou a luta da data original de 17 de fevereiro. “[An undisputed heavyweight championship fight] nunca aconteceu neste século antes, e estamos ansiosos para fazer um show fantástico.”

O currículo de Fury apresenta uma trilogia clássica com Deontay Wilder que inclui duas vitórias e um empate, com a luta final nomeada Luta do Ano e KO do Ano da ESPN em 2021. Fury é o campeão linear dos pesos pesados ​​​​do boxe desde que derrotou o ucraniano Wladimir Klitschko em 2015 .

Agora, Fury encontrará outro ucraniano em Usyk, que, como Holyfield, é um ex-campeão indiscutível dos pesos cruzados que conquistou o campeonato unificado dos pesos pesados. Usyk, 37, fez isso ao derrotar Anthony Joshua em duas lutas, estragando os planos para uma luta Fury-Joshua que teria representado a maior luta da história do Reino Unido.

Tyson Fury, que é campeão linear dos pesos pesados ​​desde 2015, enfrentará Oleksandr Usyk pela chance de se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe desde novembro de 1999. Foto de Richard Pelham/Getty Images

Fury ainda espera encontrar Joshua no próximo ano, mas primeiro buscará uma revanche contratada com Usyk (21-0, 14 KOs) ainda este ano. Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, disse à ESPN no mês passado que a luta de volta está marcada para 12 ou 13 de outubro. Depois disso, se Fury vencer pelo menos uma das duas lutas, há planos para um confronto com Joshua. Próximo ano.

Joshua, o ex-campeão unificado, nocauteou no segundo round o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou em março. Fury foi derrotado por Ngannou em outubro em uma atuação chocante, lutando para vencer na decisão dividida contra um homem que fazia sua estreia no boxe.

Fury parecia bem fora de forma para aquela luta sem título, mas na quarta-feira ele parecia estar muito mais em forma, dando o soco enquanto saltava na ponta dos pés.

“Estou sempre focado, pronto para a luta”, disse Fury, “e é por isso que estou invicto há 16 anos”.

Mas ele nunca enfrentou um lutador como Usyk, um com um excelente golpe de canhoto, excelente trabalho de pés e perspicácia no ringue para combinar com Fury. Usyk poderia sofrer até 40 libras na noite da luta. No entanto, ele provou em quatro lutas de peso pesado que pode superar sua falta de tamanho com habilidade superior no boxe.

Fury é o ligeiro favorito com -120, de acordo com a ESPN BET, enquanto Usyk está em igualdade de condições. Se Fury conseguir encerrar a invencibilidade de Usyk e conquistar seus três títulos também, ele deverá se consolidar como o melhor peso pesado de sua época.

“Não estou realmente interessado em tudo isso”, disse Fury enquanto saía do ringue. “[It will] me estabeleça como um peso pesado mega rico que pode alimentar sua família e dar-lhes o que quiserem no café da manhã, jantar e chá.”